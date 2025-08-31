Какие корма для животных оказались лидерами по нарушениям

В кормах для животных из Франции выявлено наибольшее количество и разнообразие видов нарушений среди продукции других стран. Об этом сообщили во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ», принадлежит Россельхознадзору) по итогам проведённого им мониторинга.

Всего в организации исследовали свыше 1,3 тысячи проб отечественной и зарубежной кормовой продукции. Исследования показали, что наибольшее количество несоответствий выявлено именно среди иностранных производителей. Причём речь идёт не только о несоблюдении требуемых характеристик, но и нарушениях нормативной документации. При этом в список попали производители не только из Европы, но и Азии и Латинской Америки.

Во Франции выявлено свыше 10 несоответствий, связанных с составом продукции. Например, в ряде кормовых добавок как для продуктивных, так и для непродуктивных животных обнаружены ДНК свиньи и курицы, не заявленные на маркировке, а также несоответствия по содержанию витаминов и аминокислот. В 10 образцах обнаружены отклонения в ту или иную сторону по массовой доле полезных (в разумных количествах) лизина и витаминов В1 и С. В 67 пробах кормовых добавок для силосования культур, а также сельскохозяйственных животных, птиц и домашних питомцев выявлены расхождения по ферментативной активности ксиланазы и бета-глюканазы (полисахарид, выполняющий ряд полезных функций таких как укрепление иммунитета, регулирование уровня сахара в крови, снижение холестерина, борьба с раком и других – ROSNG), а также по содержанию ценных витаминов А, Е, D3, протеина, жира и вредных мышьяка и свинца.

Значительные нарушения выявлены также в кормах и добавках из других стран. В продукции из Бельгии наблюдались отклонения по ферментативной активности и содержанию витамина А и аминокислот. В кормовых добавках из Венгрии были несоответствия по витамину D3, а в аналогичных партиях из Дании — превышение допустимого уровня свинца и снижение протеолитической активности. Немецкие корма для декоративных рыб содержали ртуть и отклонения по требуемому в составе содержанию ГМО сои, а итальянские добавки для телят, свиней и птиц — несоответствия по холину хлориду, метионину и органическим кислотам. В некоторых образцах продукции из Аргентины, Великобритании, Индии, Китая, республики Кореи, Малайзии, Нидерландов, Сербии, Словении и Финляндии также выявлены нарушения по составу, содержанию витаминов, ферментативной активности и наличию незаявленных ДНК животных.

Всего несоответствия обнаружены в 150 образцах иностранных кормов. Результаты исследований внесены в принадлежащие Россельхознадзору автоматизированные системы «Веста» и «Сирано». Также сведения об итогах проверок направлены в региональные управления российской службы. Там будут приняты меры по изъятию из оборота небезопасных кормов и кормовых добавок.

Справка ROSNG

Официальных данных по текущему объёму импорта кормов и кормовых добавок из Франции и других стран за весь текущий год в открытом доступе нет. Есть лишь данные ВГНКИ со ссылкой на информационную систему «ВетИС», согласно которым только за последнюю неделю апреля – начало мая из-за рубежа было ввезено 13 тысяч тонн этой продукции. Учитывая большое количество нарушений качества, о котором говорилось выше, и такие показатели по импорту за небольшой срок, вопрос импортозамещения Россией кормов становится особенно актуальным.