Как правильно выбирать мед

К концу лета — началу осени повышается спрос на мед: в этом году — аж на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбирать ценнейший природный продукт.

Мед — один из самых популярных продуктов в нашей стране. И востребованность его не случайна — мед обладает массой ценнейших полезных свойств. Впрочем, относиться к нему следует очень аккуратно: при неправильном хранении или смешивании с некоторыми другими продуктами, которые мед «не любит», некоторые из его сортов напрочь теряют полезные свойства, оставляя взамен лишь сладкое послевкусие. Сегодня на полках магазинов столицы представлено огромное количество самых различных сортов меда. Средняя баночка весом 500 граммов стоит около 300 рублей. Но, увы, цена далеко не всегда говорит о качестве продукта. По словам медовара из Подмосковья Ивана Слободянюка, в первую очередь надо обращать внимание не столько на цену, сколько на внешний вид.

— Хотя, безусловно, хороший мед не может стоить дешево. Минимальная стоимость продукта, на которую можно ориентироваться, составляет 100 рублей за 100 граммов, — рассказал медовар в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы». — Структура натурального меда однородная. У некоторых сортов при этом могут наблюдаться частички воска или цветов. Качественный мед обязательно обладает ярким, насыщенным, но не приторно сладким ароматом. Если мед слишком сахарный, липкий, то перед вами, скорее всего, контрафакт.

Есть несколько способов в домашних условиях проверить натуральность меда. Один из самых популярных — добавить в мед, смешанный с водой, капельку йода. Если раствор поменяет оттенок на синий, то в составе присутствует крахмал. Этот показатель говорит о том, что производитель сэкономил на производстве. Среди других признаков подделки — пена, комочки и отсутствие запаха.

Самыми популярными у москвичей сортами меда в последнее время стали акациевый, гречишный и липовый. Покупать их, как и любые другие сорта продукта, лучше на специализированных ярмарках. Одна из самых больших традиционно в последние дни августа открылась на Фестивальной площади музея-заповедника «Коломенское». Работать она будет до 4 ноября, так что приобрести гарантированно натуральную продукцию из разных регионов время есть. К слову, о регионах. Здесь в большом ассортименте представлена продукция из Татарстана, Башкортостана и Республики Алтай — эти уголки нашей страны считаются самыми «медоносными».

Каждая разновидность меда, естественно, обладает «эксклюзивными» качествами. Это и цвет, и аромат, и вкус. Их без труда можно оценить, опираясь на собственные органы чувств. Так, липовый мед — максимально светлый, прозрачный. Его средняя стоимость — 120 рублей за 100 граммов. Гречишный мед — темно-коричневый, густой, с ярким пряным ароматом. Стоит он чуть дороже — 130 рублей за 100 граммов. Отличительные черты акациевого меда — желтоватый оттенок и нежный вкус. Цена за 100 граммов начинается от 125 рублей.

— Одним из самых необычных и полезных видов меда считается чернокленовый, — добавляет Иван Слободянюк. — Он относится к ранним сортам. Его несомненное достоинство — низкое, по сравнению с другими видами меда, содержание глюкозы. Поэтому его рекомендуют людям, которые строго следят за количеством сахара в крови. 100 граммов такого меда обойдутся в 150 рублей.

О полезных свойствах чернокленового меда корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала и диетолог Виктория Безнебеева.

— Регион сбора чернокленового меда — Татарстан. Собирают его в экологически чистых угодьях, что, несомненно, важно для продукта, на пользу которого мы надеемся, — отметила она. — Этот вид меда — настоящий кладезь ценных свойств, поэтому я нередко рекомендую его в качестве полезной сладости своим клиентам. У него очень необычный терпкий вкус. Но, как и любой продукт, употреблять его нужно в меру. Я советую не более 10–15 граммов в день.

А еще мед активно используется в косметологии, так как он обладает антибактериальными свойствами, борется с воспалениями и признаками старения. Например, хорошо зарекомендовали себя маски для лица. Приготовить их несложно даже в домашних условиях. Так, если смешать всего 30 граммов меда с двумя столовыми ложками оливкового масла, можно получить состав, который прекрасно увлажнит кожу и заставит ее сиять.

Нередко для тонуса кожи мед используют при создании сахарного скраба.

— Смешайте две столовые ложки меда с двумя столовыми ложками сахара. При желании добавьте несколько капель любимого эфирного масла или базовое масло (например, оливковое или кокосовое). И благодаря такому простому рецепту вы получите натуральный скраб, который точно будет полезнее и дешевле покупного, — рассказала «Вечерней Москве» владелица бренда натуральной косметики Олеся Смирнова.

А ВЫ КАКОЙ ЛЮБИТЕ?