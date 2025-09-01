Форель: шесть лучших рецептов на каждый день

Катерина Саломе

У форели нежный вкус и плотная текстура, которая позволяет готовить ее разными способами: от запекания до засолки. А еще в ней почти нет костей. «‎Рамблер» сделал подборку проверенных рецептов, которые подойдут как для домашнего ужина, так и для застолья с друзьями.

© freeskyline/iStock.com

1. Форель в азиатском маринаде с кунжутом

Ингредиенты:

  • форель (филе) — 400 г
  • соевый соус — 3 ст. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • сок лайма или лимона — 1 ст. л.
  • имбирь свежий — 1 ч. л., натёртый
  • кунжутное масло — 1 ч. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • кунжут — 1 ч. л.
  • зеленый лук — для подачи

Способ приготовления:

  1. Смешайте соевый соус, мед, сок лайма, имбирь, раздавленный чеснок и кунжутное масло.
  2. Замаринуйте в этой смеси филе форели — 15–20 минут.
  3. Выложите рыбу в форму, полейте остатками маринада, посыпьте кунжутом и запекайте при 180 °C около 15 минут.
  4. Подавайте с рисом или свежими овощами, посыпав зеленым луком.

2. Форель в фольге с апельсином и укропом

Ингредиенты:

  • форель (стейки или тушка) — 500 г
  • апельсин — 1 шт
  • укроп — пучок
  • масло сливочное — 30 г
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте апельсин кружочками, укроп крупно порубите.
  2. На фольгу уложите слой апельсинов, сверху — рыбу, посолите, добавьте укроп и кусочки масла.
  3. Заверните и запекайте 20–25 минут при 180 °C.
  4. Подавайте с гарниром — отлично подойдут картофель или киноа.

3. Форель на сковороде с томатами и базиликом

© zoranm/iStock.com

Ингредиенты:

  • форель (филе) — 400 г
  • черри — 10–12 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • базилик — несколько листьев
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжаривайте филе на оливковом масле кожей вниз четыре–пять минут.
  2. Переверните, добавьте чеснок и черри, тушите под крышкой еще пять минут.
  3. Добавьте базилик, накройте, выключите огонь и дайте настояться.
  4. Подавайте с хлебом или пастой.

4. Форель слабосоленая с укропом

Ингредиенты:

  • форель (филе) — 500 г
  • соль крупная — 2 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • укроп свежий — 1 пучок
  • перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Филе обсушите, удалите кости.
  2. Смешайте соль, сахар, перец.
  3. Обсыпьте рыбу со всех сторон, посыпьте укропом.
  4. Плотно заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник под гнет на сутки.
  5. Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками.

5. Форель в сливочно-грибном соусе

© marketlan/iStock.com

Ингредиенты:

  • форель — 500 г
  • шампиньоны — 200 г
  • сливки 20% — 200 мл
  • чеснок — 1 зубчик
  • сливочное масло — 30 г
  • мука — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжарьте грибы с маслом и чесноком до золотистого цвета.
  2. Посыпьте мукой, перемешайте, влейте сливки. Прогрейте до загустения, посолите и поперчите.
  3. Филе форели посолите, обжаривайте на сковороде по три–четыре минуты с каждой стороны.
  4. Вылейте соус на рыбу, накройте крышкой и томите пять минут.
  5. Подавайте блюдо горячим.

6. Форель на сковороде с миндальной корочкой

Ингредиенты:

  • форель (филе) — 400 г
  • миндальные лепестки — 2 ст. л.
  • сливочное масло — 30 г
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду, растопите масло.
  2. Посолите и поперчите филе, обжаривайте кожей вниз пять–шесть минут.
  3. Переверните, посыпьте миндалем и готовьте еще две минуты.
  4. Перед подачей сбрызните лимонным соком.

Форель не требует долгой подготовки и отлично сочетается с самыми разными ингредиентами — от лимона и зелени до сливок и орехов. Запекайте ее, маринуйте, тушите или даже подавайте сырой — вкус в любом случае получится ярким, а блюдо — запоминающимся.

