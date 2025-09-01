Форель: шесть лучших рецептов на каждый день
У форели нежный вкус и плотная текстура, которая позволяет готовить ее разными способами: от запекания до засолки. А еще в ней почти нет костей. «Рамблер» сделал подборку проверенных рецептов, которые подойдут как для домашнего ужина, так и для застолья с друзьями.
1. Форель в азиатском маринаде с кунжутом
Ингредиенты:
- форель (филе) — 400 г
- соевый соус — 3 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- сок лайма или лимона — 1 ст. л.
- имбирь свежий — 1 ч. л., натёртый
- кунжутное масло — 1 ч. л.
- чеснок — 1 зубчик
- кунжут — 1 ч. л.
- зеленый лук — для подачи
Способ приготовления:
- Смешайте соевый соус, мед, сок лайма, имбирь, раздавленный чеснок и кунжутное масло.
- Замаринуйте в этой смеси филе форели — 15–20 минут.
- Выложите рыбу в форму, полейте остатками маринада, посыпьте кунжутом и запекайте при 180 °C около 15 минут.
- Подавайте с рисом или свежими овощами, посыпав зеленым луком.
2. Форель в фольге с апельсином и укропом
Ингредиенты:
- форель (стейки или тушка) — 500 г
- апельсин — 1 шт
- укроп — пучок
- масло сливочное — 30 г
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте апельсин кружочками, укроп крупно порубите.
- На фольгу уложите слой апельсинов, сверху — рыбу, посолите, добавьте укроп и кусочки масла.
- Заверните и запекайте 20–25 минут при 180 °C.
- Подавайте с гарниром — отлично подойдут картофель или киноа.
3. Форель на сковороде с томатами и базиликом
Ингредиенты:
- форель (филе) — 400 г
- черри — 10–12 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- базилик — несколько листьев
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Обжаривайте филе на оливковом масле кожей вниз четыре–пять минут.
- Переверните, добавьте чеснок и черри, тушите под крышкой еще пять минут.
- Добавьте базилик, накройте, выключите огонь и дайте настояться.
- Подавайте с хлебом или пастой.
4. Форель слабосоленая с укропом
Ингредиенты:
- форель (филе) — 500 г
- соль крупная — 2 ст. л.
- сахар — 1 ч. л.
- укроп свежий — 1 пучок
- перец черный — по вкусу
Способ приготовления:
- Филе обсушите, удалите кости.
- Смешайте соль, сахар, перец.
- Обсыпьте рыбу со всех сторон, посыпьте укропом.
- Плотно заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник под гнет на сутки.
- Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками.
5. Форель в сливочно-грибном соусе
Ингредиенты:
- форель — 500 г
- шампиньоны — 200 г
- сливки 20% — 200 мл
- чеснок — 1 зубчик
- сливочное масло — 30 г
- мука — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Обжарьте грибы с маслом и чесноком до золотистого цвета.
- Посыпьте мукой, перемешайте, влейте сливки. Прогрейте до загустения, посолите и поперчите.
- Филе форели посолите, обжаривайте на сковороде по три–четыре минуты с каждой стороны.
- Вылейте соус на рыбу, накройте крышкой и томите пять минут.
- Подавайте блюдо горячим.
6. Форель на сковороде с миндальной корочкой
Ингредиенты:
- форель (филе) — 400 г
- миндальные лепестки — 2 ст. л.
- сливочное масло — 30 г
- лимонный сок — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду, растопите масло.
- Посолите и поперчите филе, обжаривайте кожей вниз пять–шесть минут.
- Переверните, посыпьте миндалем и готовьте еще две минуты.
- Перед подачей сбрызните лимонным соком.
Форель не требует долгой подготовки и отлично сочетается с самыми разными ингредиентами — от лимона и зелени до сливок и орехов. Запекайте ее, маринуйте, тушите или даже подавайте сырой — вкус в любом случае получится ярким, а блюдо — запоминающимся.
