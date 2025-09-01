Форель: шесть лучших рецептов на каждый день

У форели нежный вкус и плотная текстура, которая позволяет готовить ее разными способами: от запекания до засолки. А еще в ней почти нет костей. «‎Рамблер» сделал подборку проверенных рецептов, которые подойдут как для домашнего ужина, так и для застолья с друзьями.

1. Форель в азиатском маринаде с кунжутом

Ингредиенты:

форель (филе) — 400 г

соевый соус — 3 ст. л.

мед — 1 ч. л.

сок лайма или лимона — 1 ст. л.

имбирь свежий — 1 ч. л., натёртый

кунжутное масло — 1 ч. л.

чеснок — 1 зубчик

кунжут — 1 ч. л.

зеленый лук — для подачи

Способ приготовления:

Смешайте соевый соус, мед, сок лайма, имбирь, раздавленный чеснок и кунжутное масло. Замаринуйте в этой смеси филе форели — 15–20 минут. Выложите рыбу в форму, полейте остатками маринада, посыпьте кунжутом и запекайте при 180 °C около 15 минут. Подавайте с рисом или свежими овощами, посыпав зеленым луком.

2. Форель в фольге с апельсином и укропом

Ингредиенты:

форель (стейки или тушка) — 500 г

апельсин — 1 шт

укроп — пучок

масло сливочное — 30 г

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте апельсин кружочками, укроп крупно порубите. На фольгу уложите слой апельсинов, сверху — рыбу, посолите, добавьте укроп и кусочки масла. Заверните и запекайте 20–25 минут при 180 °C. Подавайте с гарниром — отлично подойдут картофель или киноа.

3. Форель на сковороде с томатами и базиликом

Ингредиенты:

форель (филе) — 400 г

черри — 10–12 шт.

чеснок — 2 зубчика

базилик — несколько листьев

оливковое масло — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Обжаривайте филе на оливковом масле кожей вниз четыре–пять минут. Переверните, добавьте чеснок и черри, тушите под крышкой еще пять минут. Добавьте базилик, накройте, выключите огонь и дайте настояться. Подавайте с хлебом или пастой.

4. Форель слабосоленая с укропом

Ингредиенты:

форель (филе) — 500 г

соль крупная — 2 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

укроп свежий — 1 пучок

перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

Филе обсушите, удалите кости. Смешайте соль, сахар, перец. Обсыпьте рыбу со всех сторон, посыпьте укропом. Плотно заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник под гнет на сутки. Перед подачей нарежьте тонкими ломтиками.

5. Форель в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

форель — 500 г

шампиньоны — 200 г

сливки 20% — 200 мл

чеснок — 1 зубчик

сливочное масло — 30 г

мука — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте грибы с маслом и чесноком до золотистого цвета. Посыпьте мукой, перемешайте, влейте сливки. Прогрейте до загустения, посолите и поперчите. Филе форели посолите, обжаривайте на сковороде по три–четыре минуты с каждой стороны. Вылейте соус на рыбу, накройте крышкой и томите пять минут. Подавайте блюдо горячим.

6. Форель на сковороде с миндальной корочкой

Ингредиенты:

форель (филе) — 400 г

миндальные лепестки — 2 ст. л.

сливочное масло — 30 г

лимонный сок — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду, растопите масло. Посолите и поперчите филе, обжаривайте кожей вниз пять–шесть минут. Переверните, посыпьте миндалем и готовьте еще две минуты. Перед подачей сбрызните лимонным соком.

Форель не требует долгой подготовки и отлично сочетается с самыми разными ингредиентами — от лимона и зелени до сливок и орехов. Запекайте ее, маринуйте, тушите или даже подавайте сырой — вкус в любом случае получится ярким, а блюдо — запоминающимся.

