Густое и пикантное варенье из слив: секретный рецепт
Конец лета — лучший момент, чтобы сварить сливы и сохранить их вкус на всю зиму. «Рамблер» поделится секретным рецептом, который превратит обычную заготовку в настоящий деликатес.
Рецепт сливового варенья
Ингредиенты:
- сливы — 2 кг
- сахар — 1,2 кг
- вода — 150 мл
- лимон — 1 шт
- имбирь свежий — 30 г
- грецкие орехи — 100 г
- шоколад темный 70% — 100 г
- ванильный сахар — 1 ч. л.
- корица молотая — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Подготовьте тару:
Вымойте банки с содой, хорошо ополосните и простерилизуйте над паром или в духовке при 110 °C 10–15 минут. Пять минут кипятите крышки и оставьте в горячей воде до розлива.
Подготовьте сливы:
Вымойте плоды, обсушите, разрежьте пополам и удалите косточки. Если кожица очень плотная, сделайте на каждой половинке неглубокий надрез — так мякоть быстрее отдаст сок.
Сделайте основу:
Выложите сливы в широкую кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и поставьте на средний огонь. Доведите до легкого кипения и варите 10–12 минут, помешивая лопаткой, пока мякоть не станет мягкой и не начнет развариваться.
Добавьте сахар и специи:
Всыпьте сахар, корицу и ванильный сахар. Варите на среднем огне 20–25 минут, аккуратно помешивая и снимая пенку. Масса должна стать гуще и более однородной. Если хотите гладкую текстуру, на этом этапе пробейте часть массы погружным блендером, оставив немного кусочков для плотности.
Подготовьте имбирь и орехи:
Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Орехи подсушите на сухой сковороде, остудите и крупно порубите ножом. Тертый имбирь держите под рукой, орехи пока не добавляйте.
Стабилизируйте кислотность:
С лимона снимите тонкую цедру без белой части (по желанию), выжмите сок. Добавьте сок лимона (и цедру, если используете) к варенью, перемешайте и варите еще восемь–десять минут. Лимон помогает сохранить цвет и делает структуру гуще.
Доведите до нужной густоты:
Продолжайте варить на спокойном кипении, периодически помешивая и соскребая массу со стенок, чтобы не пригорело. Проверьте готовность: капните немного варенья на тарелку, охладите (30 секунд) и наклоните. Если капля держит форму и медленно «ползет», густота достаточная. Если есть кулинарный термометр, ориентируйтесь на 104–105 °C.
Сливовый пирог с хрустящей крошкой: рецепт
Добавьте имбирь:
Добавьте натертый имбирь, тщательно перемешайте и проварите три–четыре минуты. Долго имбирь не держите, чтобы сохранить свежий аромат.
Приготовьте шоколад:
Снимите кастрюлю с огня на одну–две минуты, чтобы кипение утихло. Всыпьте мелко нарубленный шоколад и размешайте до полного растворения. Возвращать на сильный огонь не нужно: шоколад расщепится при остаточном тепле и даст насыщенный вкус без риска пригорания.
Добавьте орехи:
Вмешайте рубленые грецкие орехи, затем прогревайте массу две–три минуты на очень слабом огне, постоянно перемешивая. На этом этапе следите за дном: густое варенье с шоколадом и орехами легко подгорает.
Финально проверьте:
Снова сделайте пробу на тарелке. Если капля держит четкий контур, можно разливать. Если хотите гуще, варите еще три–пять минут на минимальном огне, помешивая.
Разлейте по банкам:
Снимите варенье с огня, аккуратно удалите возможную пенку. Разлейте горячую массу в стерильные банки «под горлышко», протрите края, сразу закатайте горячими крышками и переверните банки вверх дном. Укутайте полотенцем и дайте полностью остыть при комнатной температуре.
Хранение и подача:
Храните заготовку в темном и прохладном месте. После вскрытия держите банку в холодильнике. Варенье густое, ароматное, с легкой пряной остротой и ореховой текстурой. Подавайте к тостам, оладьям, мягким сырам или используйте как десертный соус к мороженому. Если хотите более выраженную кислинку, при подаче добавьте несколько капель свежего лимонного сока.
Это сливовое варенье получается плотным, ароматным и долго хранится без потери вкуса. Орехи и шоколад придают вкусу глубину, а имбирь добавляет легкую пикантность. Такая заготовка подойдет и для чая, и для десертов.
