Можно ли есть яйца, если срок годности истек пару дней назад

Катерина Саломе

Яйца часто задерживаются в холодильнике дольше положенного. И вроде упаковка уже с истекшим сроком, а выбрасывать жалко. Можно ли есть яйца, если дата на коробке прошла всего пару дней назад, и как проверить качество, расскажет «Рамблер».

Можно ли есть яйца, если срок годности истек
© Elena Perova/iStock.com

На фабричных упаковках указывают срок годности в среднем от 25 до 30 суток со дня сортировки. Это не значит, что в следующий день после указанной даты яйца автоматически становятся опасными. Все зависит от того, как они хранились. При температуре +1…+4 °C и без резких перепадов свежесть сохраняется дольше.

Как проверить свежесть яиц?

Есть простой способ — тест с водой. Опустите яйцо в стакан или миску:

  • свежее сразу ляжет на дно;
  • если оно встает вертикально — срок подходит к концу, но употреблять еще допустимо;
  • всплыло — значит, внутри уже начались процессы разложения, и есть его нельзя.

Что приготовить из вареных яиц: десять рецептов

Также важно обратить внимание на запах и внешний вид. Если скорлупа треснута, есть посторонний запах или слизь — лучше отказаться от употребления.

Можно ли есть после истечения срока?

Если прошло всего два–три дня, а яйцо правильно хранилось в холодильнике, оно чаще всего остается пригодным к употреблению. Главное — убедиться в свежести с помощью воды и визуального осмотра. Но использовать такие яйца лучше только после термической обработки — варки, жарки или запекания. Это снижает риск заражения сальмонеллой.

Когда точно нельзя?

  • если просрочено больше, чем на неделю,
  • если хранили без холодильника,
  • если повреждена скорлупа,
  • если при осмотре обнаружен резкий запах или слизь.

Советы

  1. Не мойте яйца заранее: тонкая пленка на скорлупе защищает от бактерий.
  2. Для детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом используйте только свежие и хорошо приготовленные яйца.
  3. Вареные яйца хранятся в холодильнике не больше недели.

Истекший на пару дней срок годности еще не приговор. Главное — проверить яйцо дома простыми методами и не есть его сырым. При правильном хранении продукт может оставаться безопасным чуть дольше указанной даты. Но в случае сомнений всегда лучше отказаться — здоровье важнее, чем пара сэкономленных рублей.

Ранее мы делились идеями для повторного использования яичных лотков.