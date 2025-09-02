Можно ли есть яйца, если срок годности истек

Яйца часто задерживаются в холодильнике дольше положенного. И вроде упаковка уже с истекшим сроком, а выбрасывать жалко. Можно ли есть яйца, если дата на коробке прошла всего пару дней назад, и как проверить качество, расскажет «Рамблер».

На фабричных упаковках указывают срок годности в среднем от 25 до 30 суток со дня сортировки. Это не значит, что в следующий день после указанной даты яйца автоматически становятся опасными. Все зависит от того, как они хранились. При температуре +1…+4 °C и без резких перепадов свежесть сохраняется дольше.

Как проверить свежесть яиц?

Есть простой способ — тест с водой. Опустите яйцо в стакан или миску:

свежее сразу ляжет на дно;

если оно встает вертикально — срок подходит к концу, но употреблять еще допустимо;

всплыло — значит, внутри уже начались процессы разложения, и есть его нельзя.

Также важно обратить внимание на запах и внешний вид. Если скорлупа треснута, есть посторонний запах или слизь — лучше отказаться от употребления.

Можно ли есть после истечения срока?

Если прошло всего два–три дня, а яйцо правильно хранилось в холодильнике, оно чаще всего остается пригодным к употреблению. Главное — убедиться в свежести с помощью воды и визуального осмотра. Но использовать такие яйца лучше только после термической обработки — варки, жарки или запекания. Это снижает риск заражения сальмонеллой.

Когда точно нельзя?

если просрочено больше, чем на неделю,

если хранили без холодильника,

если повреждена скорлупа,

если при осмотре обнаружен резкий запах или слизь.

Советы

Не мойте яйца заранее: тонкая пленка на скорлупе защищает от бактерий. Для детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом используйте только свежие и хорошо приготовленные яйца. Вареные яйца хранятся в холодильнике не больше недели.

Истекший на пару дней срок годности еще не приговор. Главное — проверить яйцо дома простыми методами и не есть его сырым. При правильном хранении продукт может оставаться безопасным чуть дольше указанной даты. Но в случае сомнений всегда лучше отказаться — здоровье важнее, чем пара сэкономленных рублей.

