Можно ли есть яйца, если срок годности истек пару дней назад
Яйца часто задерживаются в холодильнике дольше положенного. И вроде упаковка уже с истекшим сроком, а выбрасывать жалко. Можно ли есть яйца, если дата на коробке прошла всего пару дней назад, и как проверить качество, расскажет «Рамблер».
На фабричных упаковках указывают срок годности в среднем от 25 до 30 суток со дня сортировки. Это не значит, что в следующий день после указанной даты яйца автоматически становятся опасными. Все зависит от того, как они хранились. При температуре +1…+4 °C и без резких перепадов свежесть сохраняется дольше.
Как проверить свежесть яиц?
Есть простой способ — тест с водой. Опустите яйцо в стакан или миску:
- свежее сразу ляжет на дно;
- если оно встает вертикально — срок подходит к концу, но употреблять еще допустимо;
- всплыло — значит, внутри уже начались процессы разложения, и есть его нельзя.
Также важно обратить внимание на запах и внешний вид. Если скорлупа треснута, есть посторонний запах или слизь — лучше отказаться от употребления.
Можно ли есть после истечения срока?
Если прошло всего два–три дня, а яйцо правильно хранилось в холодильнике, оно чаще всего остается пригодным к употреблению. Главное — убедиться в свежести с помощью воды и визуального осмотра. Но использовать такие яйца лучше только после термической обработки — варки, жарки или запекания. Это снижает риск заражения сальмонеллой.
Когда точно нельзя?
- если просрочено больше, чем на неделю,
- если хранили без холодильника,
- если повреждена скорлупа,
- если при осмотре обнаружен резкий запах или слизь.
Советы
- Не мойте яйца заранее: тонкая пленка на скорлупе защищает от бактерий.
- Для детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом используйте только свежие и хорошо приготовленные яйца.
- Вареные яйца хранятся в холодильнике не больше недели.
Истекший на пару дней срок годности еще не приговор. Главное — проверить яйцо дома простыми методами и не есть его сырым. При правильном хранении продукт может оставаться безопасным чуть дольше указанной даты. Но в случае сомнений всегда лучше отказаться — здоровье важнее, чем пара сэкономленных рублей.
