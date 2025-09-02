Четыре рецепта из кабачков

В период созревания овощей, фруктов и ягод всегда выделяется самый популярный вид — кабачки. Они не только отлично неприхотливы, но и дают очень хорошие плоды каждый год. Самое прекрасное — кабачки невероятно полезны: микроэлементы помогут улучшить пищеварение и уменьшить уровень сахара в крови. Из кабачков можно приготовить сотни блюд, разберем рецепты самых простых и вкусных.

© unsplash

Кабачковый суп

Крем-суп из кабачков понравится всем членам семьи, а ингредиенты, вполне возможно, уже есть у вас дома. Все очень просто!

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Шампиньоны — 300 г.

Вода — 1 стакан.

Сливки 10% — 200 мл.

Соль и перец — по вкусу.

Подсолнечное масло — для жарки.

Приготовление

Очистите от кожуры кабачок, нарежьте кружочками, далее обжарьте на подсолнечном масле до мягкого состояния. В это время очистите картофель от кожуры, поставьте вариться на 20-30 минут. Далее мелко нарежьте лук, зубчики чеснока и грибы. Обжарьте на подсолнечном масле, посолите. После нужно вылить часть воды из под варки картофеля, часть оставить, добавьте кабачки и лук с грибами, влейте сливки. Измельчите все погружным блендером, добавьте перец и соль по вкусу.

Кабачковые оладьи

Самое простое блюдо из кабачков, которое можно сделать за полчаса. Есть оладьи можно и на завтрак, и на обед, и на ужин. А также брать с собой на пикник или на работу.

Ингредиенты

Кабачок — 0,5 шт.

Мука — 1 горсть.

Соль и перец — по вкусу.

Подсолнечное масло — для жарки.

Сметана — для подачи блюда.

Приготовление

Очистите кабачок от кожуры, нарежьте на кружочки. Важно: они должны быть не очень толстыми и не очень тонкими. Добавьте в муку немного соли и молотого перца, перемешайте. Далее обмакните кружочки в муке с обеих сторон. И начинайте жарить на подсолнечном масле. Подавайте со сметаной!

Фаршированные кабачки

Сытное блюдо, о котором вас будут просить дома еще много раз после того, как попробуют его! Готовится всего за полчаса.

Ингредиенты

Кабачок — ⅓ шт.

Лук — 0,5 шт.

Фарш — 200—300 г.

Томатная паста — 2—3 ч. л.

Сыр тертый — по вкусу.

Вода — 1 стакан.

Подсолнечное масло — для жарки.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите кабачок от кожуры, нарежьте толстыми кружочками. У вас должно получиться около пяти штук. Далее обжарьте их с двух сторон, не доводите до состояния полной готовности. Возьмите фарш, добавьте туда измельченный лук, соль и перец. Возьмите стакан воды, размешайте в ней 2-3 ложки томатной пасты, влейте в сковороду с кабачками, дайте немного потомиться под крышкой. Далее слепите из фарша небольшие «шапочки», которые вы положите сверху на каждый кабачок. После закройте крышкой и дайте фаршу приготовиться. Через минут 15 проверьте фарш: если все готово, посыпьте каждый кабачок сверху сыром, закройте крышкой на 3-5 минут, чтобы сыр мог расплавиться. Подавайте к столу!

Запеканка из кабачков

Вам понравится — насколько простое в приготовлении это блюдо! И вы наверняка оцените невероятный вкус и сочетание.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 150 г.

Чеснок — 1 зубчик.

Сыр тертый — по вкусу.

Свежая зелень — по вкусу.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Очистите кабачки от кожуры, натрите на средней терке, посыпьте щепоткой соли и оставьте на пару минут. Далее отожмите их от жидкости. Смешайте кабачок, муку, яйца, зелень, чеснок, соль и перец. Выложите смесь в форму, заранее смазанную маслом. Сверху положите нарезанные кольцами помидоры. Запекайте около часа на 180 градусах. Вытащите из духовки и посыпьте сыром, далее выпекайте еще минут 5. Приятного аппетита!

Кабачковый бум происходит каждый год в августе и всегда приходится думать, что же приготовить из них. Но рецептов — море, самые вкусные мы собрали для вас выше. Готовьте и удивляйте всю семью!