Восемь сытных блюд для похудения

Когда речь заходит о похудении, первое, что приходит в голову, — строгие ограничения. Но правильное питание вовсе не подразумевает голод. Есть сытные, вкусные блюда, которые одновременно помогают контролировать вес. В подборке «Рамблера» — восемь рецептов, которые не навредят вашей фигуре.

1. Фаршированные баклажаны с индейкой и овощами

Ингредиенты:

баклажаны — 2 крупных

филе индейки — 300 г

болгарский перец — 1 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

томаты — 2. шт.

оливковое масло — 2 столовые ложки

соль, перец, паприка — по вкусу

петрушка свежая — пучок

Способ приготовления:

Разрежьте баклажаны вдоль, выньте мякоть — оставьте только лодочки с бортиками. Посолите лодочки и оставьте на десять минут, чтобы ушла горечь. Мякоть нарежьте кубиками, лук и морковь измельчите. Разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте индейку, готовьте, пока мясо не станет белым. Введите чеснок, перец, мякоть баклажана и нарезанные томаты, тушите десять минут. Приправьте солью, перцем и паприкой. Выложите начинку в лодочки, накройте фольгой. Запекайте при 180 °C 25 минут, затем снимите фольгу и оставьте в духовке еще десять минут. Перед подачей украсьте петрушкой.

2. Запеканка из цветной капусты с творогом и зеленью

Ингредиенты:

цветная капуста — 500 г

творог обезжиренный — 250 г

яйца — 2 шт.

укроп — пучок

зеленый лук — несколько перьев

соль, перец — по вкусу

оливковое масло — для формы

Способ приготовления:

Разберите капусту на соцветия. Варите их пять минут в кипящей воде, затем обсушите. Творог разомните вилкой. Яйца слегка взбейте, смешайте с творогом, добавьте соль и перец. Зелень мелко нарежьте, вмешайте в творожную массу. В форму выложите слой капусты, затем часть творожной смеси. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верх разровняйте и слегка присыпьте зеленью. Запекайте 30 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте постоять десять минут и нарежьте порциями.

3. Куриное филе с брокколи и соусом из кешью

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г

брокколи — 300 г

кешью — 70 г

чеснок — 1 зубчик

лимонный сок — 1 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Залейте кешью горячей водой на 20 минут. Затем измельчите их с чесноком, лимонным соком и небольшим количеством воды до состояния соуса. Брокколи разберите на соцветия, варите три минуты в кипящей воде и быстро переложите в ледяную воду. Куриное филе нарежьте полосками, приправьте солью и перцем. Разогрейте сковороду, обжарьте курицу на оливковом масле до золотистой корочки. Добавьте брокколи, перемешайте. Переложите курицу с овощами на тарелку, полейте ореховым соусом. Подавайте сразу, пока соус сохраняет нежную текстуру.

4. Суп-пюре из чечевицы с морковью и томатами

Ингредиенты:

чечевица красная — 200 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

томаты — 2 шт.

томатная паста — 1 ст. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, перец, куркума — по вкусу

Способ приготовления:

Лук и морковь очистите и нарежьте кубиками. В кастрюле с маслом обжарьте их до мягкости. Добавьте чеснок и томатную пасту, перемешайте. Всыпьте чечевицу, нарезанные томаты, залейте литром воды. Доведите до кипения, варите 20 минут на медленном огне. Снимите кастрюлю с огня и измельчите суп блендером до однородной массы. Приправьте солью, перцем и куркумой. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

5. Запеченные кабачки с куриным фаршем и овсянкой

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.

куриный фарш — 300 г

овсяные хлопья — 50 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Кабачки вымойте и разрежьте вдоль пополам. Ложкой аккуратно выньте мякоть, оставив бортики толщиной около 1 см — получатся «лодочки». Посолите их и оставьте на десять минут, чтобы ушла лишняя влага. Мякоть кабачков мелко нарежьте. Лук, морковь и чеснок очистите и измельчите. На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, затем добавьте фарш и готовьте, помешивая, около семи минут. Добавьте мякоть кабачка и чеснок, перемешайте и готовьте еще пару минут. Снимите сковороду с огня, добавьте овсяные хлопья и оставьте начинку остывать. Заполните кабачковые лодочки смесью, уложите в форму для запекания. Накройте фольгой и поставьте в духовку на 20 минут при 180 °C. Затем снимите фольгу и оставьте запекаться еще на десять минут до золотистой корочки. Перед подачей украсьте зеленью.

6. Салат с булгуром, свеклой и козьим сыром

Ингредиенты:

булгур — 150 г

свекла — 2 шт.

козий сыр — 80 г

грецкие орехи — 30 г

руккола — горсть

оливковое масло — 2 ст. л.

бальзамический уксус — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу вымойте, заверните в фольгу и запекайте около часа при 200 °C. Готовую остудите, очистите и нарежьте кубиками. Булгур промойте и отварите до мягкости, затем остудите. Орехи подсушите на сухой сковороде и крупно порубите ножом. В глубокой миске соедините свеклу, булгур, орехи и рукколу. Перемешайте, добавьте козий сыр кусочками. Сделайте заправку: соедините масло, уксус, соль и перец. Полейте салат и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу — теплым или остывшим.

7. Лосось с овощами и лимонным маринадом

Ингредиенты:

филе лосося — 400 г

цуккини — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

морковь — 1 шт.

лимон — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Выжмите сок из лимона, добавьте оливковое масло, измельченный чеснок, соль и перец — получится маринад. Филе лосося промокните салфеткой и сбрызните маринадом. Оставьте на 15 минут. Цуккини, перец и морковь нарежьте длинными полосками. Филе выложите в форму для запекания, рядом разложите овощи. Полейте всё оставшимся маринадом. Запекайте при 180 °C около 20 минут. Рыба должна остаться сочной, а овощи немного подрумяниться. Подавайте сразу, украсив долькой лимона.

8. Перловка с курицей и овощами

Ингредиенты:

перловка — 200 г

куриное филе — 300 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

болгарский перец — 1 шт.

оливковое масло — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Перловку промойте и замочите в холодной воде на ночь. На следующий день отварите её до мягкости и откиньте на дуршлаг. Куриное филе нарежьте кубиками. На сковороде с оливковым маслом обжарьте кусочки до золотистой корочки. Лук и морковь нарежьте, добавьте к курице и тушите вместе около пяти минут. Затем введите нарезанный болгарский перец и готовьте еще пять—семь минут. Смешайте овощи и курицу с перловкой, прогрейте всё вместе под крышкой несколько минут. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Полезные советы

Заменяйте мясо в рецептах. Индейку в баклажанах можно поменять на постную говядину или курицу. Если вы придерживаетесь растительной диеты, фарш легко заменить смесью грибов и чечевицы — блюдо будет не менее сытным. Следите за жирами. В запеканке с творогом часть творога можно заменить греческим йогуртом, а в соусе из кешью использовать меньше масла — соус все равно получится густым и насыщенным. Балансируйте специи. Куркума и паприка не только добавляют вкус, но и помогают пищеварению. В суп из чечевицы можно добавить щепотку зиры — она хорошо сочетается с томатами и морковью. Чередуйте крупы. Булгур легко заменить на киноа или кускус, а перловку — на гречку. Это поможет внести разнообразие и при этом сохранить питательность блюда. Контролируйте калорийность. Запекая овощи и рыбу, старайтесь использовать минимальное количество масла: смазывайте форму кисточкой, а не заливайте маслом все дно. Так блюдо сохранит вкус, но навредит фигуре. Готовьте заранее. Многие блюда из этой подборки — супы, запеканки, каши — легко готовить с вечера сразу на несколько дней вперед. Это поможет избежать лишних перекусов, сэкономит время и упростит контроль калорий. Используйте сезонные продукты. Чем свежее овощи, тем больше в них пользы. В начале осени особенно хороши кабачки и баклажаны, зимой можно готовить с замороженными овощами — вкус и польза в них сохраняются.

Эти блюда доказывают, что питание для снижения веса может быть вкусным, разнообразным и сытным. Главное — готовить из качественных продуктов и следить за размером порций. Тогда процесс похудения перестанет быть мучением и превратится в приятную заботу о себе.

