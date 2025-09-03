Пять рецептов заготовок из квашеной капусты

Квашеная капуста — классика наших погребов и холодильников. Она полезна для пищеварения, богата витамином C и ферментами, а еще это отличная основа для салатов, гарниров и даже закусок к горячему (и горячительному). Заготовить капусту просто, а результат приятно удивляет вкусом и длительным хранением. Шеф-повар Руслан Миронов дал проверенные варианты: от традиционного до пикантного с яблоками и свеклой. Их довольно легко адаптировать под свой вкус: добавить перец, чеснок или даже острый чили. Хранить такие заготовки лучше в банках под капроновой крышкой или в деревянной кадке в прохладном месте.

Классическая квашеная капуста

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 3 кг.

Морковь — 2 шт.

Соль — 60 г (2 ст. л. с горкой).

Приготовление

Капусту тонко шинкуют, морковь натирают на крупной терке. Все перемешивают с солью и слегка перетирают, чтобы выделился сок. Массу укладывают в банку или кадку, плотно утрамбовывая, чтобы сок полностью покрыл капусту. Сверху кладут гнет. Оставляют при комнатной температуре на 2–3 дня, каждый день прокалывая капусту шпажкой, чтобы выпустить газ. Потом убирают в прохладное место.

Капуста с яблоками и клюквой

Ингредиенты

Капуста — 2 кг.

Яблоки кислые — 3 шт.

Клюква — 100 г.

Соль — 40 г.

Приготовление

Нашинкованную капусту перемешивают с солью. Яблоки режут дольками, добавляют к капусте вместе с клюквой. Укладывают в банку слоями, утрамбовывают, пока не появится сок. Накрывают марлей и ставят под гнет на 3 дня при комнатной температуре. Когда брожение закончится, убирают в прохладное место. Этот рецепт дает легкую кислинку и фруктовый аромат.

Пряная капуста с тмином и лавром

Ингредиенты

Капуста — 3 кг.

Морковь — 2 шт.

Тмин — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль — 60 г.

Приготовление

Капусту шинкуют, морковь натирают, добавляют соль и специи. Хорошо перемешивают и укладывают в банку. Сок должен полностью покрывать капусту. Ставят под гнет и оставляют на 3 дня при комнатной температуре, затем убирают в холодильник или погреб. Тмин придает капусте пряный аромат и помогает пищеварению.

Квашеная капуста со свеклой

Ингредиенты

Капуста — 2 кг.

Свекла — 1 крупная.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Соль — 40 г.

Приготовление

Свеклу и морковь натирают, чеснок режут пластинками. Капусту шинкуют и перемешивают со свеклой, морковью, чесноком и солью. Массу утрамбовывают в банку, заливают выделившимся соком. Оставляют на 2–3 дня при комнатной температуре, ежедневно прокалывая капусту, затем убирают в прохладу. Капуста получается ярко-розовой и сладковато-пряной.

Капуста с медом и укропом

Ингредиенты

Капуста — 2,5 кг.

Морковь — 1 шт.

Мед — 1 ст. л.

Семена укропа и зелень — 1 ч. л.

Соль — 50 г.

Приготовление

Капусту шинкуют, морковь натирают, добавляют соль и семена укропа и мелко нарубленную зелень. Мед разводят в небольшом количестве теплой воды и добавляют в капусту. Все тщательно перемешивают и утрамбовывают в банку. Ставят под гнет на 3 дня при комнатной температуре, затем хранят в холоде.