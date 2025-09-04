Как долго можно хранить яйца

Правильно охлаждённые яйца можно готовить и есть в течение трёх-пяти недель после покупки. Но лишь при условии, что они не испортились. Как это определить - объяснила Мерве Джейлан, эксперт по питанию.

Охлаждённые сырые яйца в скорлупе можно хранить три-пять недель, охлаждённые сырые яичные белки - два-пять дней, охлаждённые сваренные вкрутую яйца - неделю, замороженные сырые яичные белки - год.

Также есть несколько способов определить, не испортилось ли яйцо.

Проверьте даты на упаковке. Старайтесь покупать яйца, которые были упакованы позже.

Срок годности - это последний день наивысшего качества яйца. При этом если он истёк, то это не всегда значит, что продукт испорчен.

Тест на плавучесть. Поместите яйца в кастрюлю с водой. Менее качественные из них должны всплыть.

Запах. У испорченных яиц есть неприятный запах как в сыром, так и варёном виде.

© Jackyenjoyphotography / Getty Images

Разбейте яйцо. У очень свежих яиц белок мутный. Если же они скользкие или с розовым белком, то выбросьте их.

Попробуйте очистить сваренное яйцо. Старые яйца всегда легче чистить, чем свежие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.