Тирамису без маскарпоне: бюджетный рецепт

Тирамису — один из самых популярных десертов в мире. В классическом рецепте используют сыр маскарпоне, но этот продукт стоит дорого и не всегда есть в продаже. Но приготовить торт можно и без сливочного сыра. «Рамблер» расскажет, какими дешевыми продуктами можно его заменить.

Чем заменить маскарпоне?

Маскарпоне — это сливочный сыр с жирностью около 80 процентов. В классическом рецепте он отвечает за нежную текстуру. Но его легко можно заменить более доступными продуктами:

жирным творогом, протертым через сито;

сливочным сыром типа «крем-чиз»;

густой сметаной, соединенной с небольшим количеством сливочного масла;

смесью сливок и мягкого творога.

Каждый вариант по-своему меняет вкус десерта. Но все они позволяют сохранить нежность крема и характерную структуру тирамису.

Бюджетный рецепт тирамису

Ингредиенты:

печенье савоярди — 200 г

крепкий кофе — 200 мл

сахар — 120 г

яйцо — 3 шт.

сметана густая (или творог, или крем-чиз) — 400 г

сливочное масло — 50 г (если используете сметану)

какао-порошок — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала сварите кофе и остудите его. Это важно, чтобы печенье не раскисло слишком быстро. Разделите яйца: желтки соедините с сахаром и взбейте до светлой массы. Если вы используете сметану, предварительно соедините ее с мягким сливочным маслом, чтобы крем получился густым. Если творог — протрите его через сито и смешайте со сливками. Добавьте подготовленную основу к желткам и аккуратно перемешайте до однородного крема. Печенье савоярди быстро окуните в кофе и выложите в форму ровным слоем. Сверху распределите половину крема. Затем снова слой печенья, смоченного в кофе, и оставшийся крем. Разровняйте поверхность ложкой или лопаткой. Посыпьте верх пирога какао через сито. Уберите тирамису в холодильник минимум на четыре–пять часов, а лучше — на ночь. За это время крем застынет, и десерт приобретет нужную текстуру.

Тирамису без маскарпоне получается ничуть не хуже классического. Фирменный вкус сохранится, но десерт будет не таким жирным. И, главное, вам это не так ударит по кошельку. Результат порадует и взрослых, и детей.

