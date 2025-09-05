Котлета по-киевски «по-новому»: оригинальные варианты начинок

Сочные куриные грудки, внутри — кусочек сливочного масла с зеленью, а снаружи хрустящая панировка — котлеты по-киевски любят все. Но сегодня многие хозяйки эксперементируют, пробуя новые сочетания. «Рамблер» расскажет, как приготовить классический вариант котлеты по-киевски и как улучшить блюдо.

© Sicha69/iStock.com

История котлеты по-киевски уходит корнями в XIX век. Считается, что изначально рецепт появился во французской кухне, но свое название и известность котлета получила в Киеве.

Классический рецепт котлет по-киевски

Ингредиенты

Для котлет:

куриная грудка — 2 шт.

масло сливочное — 50 г

зелень (петрушка, укроп) — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Для панировки:

мука — 3 ст. л.

яйцо — 1 шт.

сухари панировочные — 4 ст. л.

масло растительное для жарки

Десять секретов приготовления идеально мягких котлет

Способ приготовления

Подготовьте масло. Сливочное масло смешайте с мелко нарезанной зеленью, заверните в пленку и уберите в морозильник, чтобы оно стало твердым. Куриные грудки разрежьте вдоль, раскройте «книжкой» и слегка отбейте. Посолите и поперчите. В центр положите кусочек масла, заверните грудку плотным рулетом, чтобы масло оказалось внутри. Края можно скрепить зубочистками. Обваляйте котлету в муке, обмакните в яйцо и обваляйте в сухарях. Для более плотной корочки повторите процедуру дважды. Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте котлеты до золотистой корочки. Затем доведите до готовности в духовке при 180 °С около 15 минут.

Оригинальные варианты начинок

1. С сыром

В классической котлете по-киевски внутри масло с зеленью. Но если вместо масла положить кусочек сыра, вкус получится совершенно другой. При разрезе начинка будет тянуться, а аромат сыра сделает блюдо ярче. Лучше использовать твердый сыр с ореховыми нотками — гауда или маасдам. Можно заменить и на мягкие сыры: например, сливочный сыр придаст нежности, а копченый сулугуни сделает вкус пикантнее.

2. С грибами

Можно добавить в начинку обжаренные шампиньоны или лесные грибы. Для этого грибы нужно мелко нарезать и слегка потушить на сковороде с луком. Когда они остынут, их можно соединить со сливочным маслом и завернуть внутрь куриного филе. При жарке масло расплавится, а грибы дадут насыщенный аромат и сделают блюдо более сытным.

3. С овощами

Можно использовать начинку из овощей. Подойдут отварная морковь, кабачок, брокколи или цветная капуста. Овощи нужно измельчить и смешать со сметаной или творожным сыром. Такая котлета получится менее калорийной, но сохранит сочность.

4. Без масла

Традиционная котлета по-киевски славится жидкой масляной начинкой, но не всем она подходит. Для тех, кто хочет снизить жирность блюда, масло можно заменить мягким творогом или греческим йогуртом с зеленью. При нагревании творог сохранит форму, но не даст лишнего жира, а зелень добавит свежесть.

5. С беконом

Интересный вкус получается, если внутрь котлеты положить тонкий ломтик бекона. При готовке он слегка поджарится и придаст мясу копченый аромат. Можно сочетать бекон с сыром или зеленью.

6. С орехами

Для любителей необычных сочетаний можно добавить в масло немного измельченных грецких орехов или миндаля. Они придадут начинке характерный хруст. Орехи хорошо сочетаются с курицей и зеленью, а также добавляют блюду питательности.

Еще один способ обновить классический рецепт — сделать мини-котлеты. Вместо крупных грудок используйте небольшие кусочки филе, внутрь положите маленький кусочек масла или сыра. Получатся порционные закуски, которые удобно подавать на праздничный стол.

Котлеты по-киевски хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или легким салатом. Варианты с сыром или грибами можно подавать даже без гарнира — они достаточно сытные сами по себе.

Ранее мы делились рецептом пожарской котлеты.