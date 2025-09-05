Котлета по-киевски «по-новому»: оригинальные варианты начинок
Сочные куриные грудки, внутри — кусочек сливочного масла с зеленью, а снаружи хрустящая панировка — котлеты по-киевски любят все. Но сегодня многие хозяйки эксперементируют, пробуя новые сочетания. «Рамблер» расскажет, как приготовить классический вариант котлеты по-киевски и как улучшить блюдо.
История котлеты по-киевски уходит корнями в XIX век. Считается, что изначально рецепт появился во французской кухне, но свое название и известность котлета получила в Киеве.
Классический рецепт котлет по-киевски
Ингредиенты
Для котлет:
- куриная грудка — 2 шт.
- масло сливочное — 50 г
- зелень (петрушка, укроп) — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Для панировки:
- мука — 3 ст. л.
- яйцо — 1 шт.
- сухари панировочные — 4 ст. л.
- масло растительное для жарки
Способ приготовления
- Подготовьте масло. Сливочное масло смешайте с мелко нарезанной зеленью, заверните в пленку и уберите в морозильник, чтобы оно стало твердым.
- Куриные грудки разрежьте вдоль, раскройте «книжкой» и слегка отбейте. Посолите и поперчите.
- В центр положите кусочек масла, заверните грудку плотным рулетом, чтобы масло оказалось внутри. Края можно скрепить зубочистками.
- Обваляйте котлету в муке, обмакните в яйцо и обваляйте в сухарях. Для более плотной корочки повторите процедуру дважды.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде. Обжарьте котлеты до золотистой корочки. Затем доведите до готовности в духовке при 180 °С около 15 минут.
Оригинальные варианты начинок
1. С сыром
В классической котлете по-киевски внутри масло с зеленью. Но если вместо масла положить кусочек сыра, вкус получится совершенно другой. При разрезе начинка будет тянуться, а аромат сыра сделает блюдо ярче. Лучше использовать твердый сыр с ореховыми нотками — гауда или маасдам. Можно заменить и на мягкие сыры: например, сливочный сыр придаст нежности, а копченый сулугуни сделает вкус пикантнее.
2. С грибами
Можно добавить в начинку обжаренные шампиньоны или лесные грибы. Для этого грибы нужно мелко нарезать и слегка потушить на сковороде с луком. Когда они остынут, их можно соединить со сливочным маслом и завернуть внутрь куриного филе. При жарке масло расплавится, а грибы дадут насыщенный аромат и сделают блюдо более сытным.
3. С овощами
Можно использовать начинку из овощей. Подойдут отварная морковь, кабачок, брокколи или цветная капуста. Овощи нужно измельчить и смешать со сметаной или творожным сыром. Такая котлета получится менее калорийной, но сохранит сочность.
4. Без масла
Традиционная котлета по-киевски славится жидкой масляной начинкой, но не всем она подходит. Для тех, кто хочет снизить жирность блюда, масло можно заменить мягким творогом или греческим йогуртом с зеленью. При нагревании творог сохранит форму, но не даст лишнего жира, а зелень добавит свежесть.
5. С беконом
Интересный вкус получается, если внутрь котлеты положить тонкий ломтик бекона. При готовке он слегка поджарится и придаст мясу копченый аромат. Можно сочетать бекон с сыром или зеленью.
6. С орехами
Для любителей необычных сочетаний можно добавить в масло немного измельченных грецких орехов или миндаля. Они придадут начинке характерный хруст. Орехи хорошо сочетаются с курицей и зеленью, а также добавляют блюду питательности.
Еще один способ обновить классический рецепт — сделать мини-котлеты. Вместо крупных грудок используйте небольшие кусочки филе, внутрь положите маленький кусочек масла или сыра. Получатся порционные закуски, которые удобно подавать на праздничный стол.
Котлеты по-киевски хорошо сочетаются с картофельным пюре, отварным рисом или легким салатом. Варианты с сыром или грибами можно подавать даже без гарнира — они достаточно сытные сами по себе.
