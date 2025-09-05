Простые признаки некачественной рыбы на рынке

Рыба относится к самым скоропортящимся продуктам, и если ее неправильно хранили или слишком долго держали на прилавке, можно отравиться. «Рамблер» расскажет, по каким признакам отличить свежую рыбу от несвежей и какие уловки используют недобросовестные продавцы.

Рыба — продукт богатый белком, жирами, минералами и омега-кислотами. Но из-за высокой влажности и питательной среды она быстро становится рассадником бактерий. Протухшая рыба может вызвать пищевое отравление, расстройство желудка и кишечные инфекции. В отличие от мяса, признаки порчи рыбы проявляются быстро, и у внимательного покупателя есть шанс их заметить перед покупкой.

1. Кожа

Сначала осмотрите тушку целиком. У свежей рыбы кожа блестит, слегка переливается, чешуя ровно прилегает и не осыпается. Если рыба выглядит тусклой, будто покрыта матовым налетом, или если чешуя отходит пластами при легком прикосновении, — это верный признак, что она залежалась. Особо опасный сигнал — мутная и липкая слизь на поверхности. У свежей рыбы слизь прозрачная и почти незаметная.

2. Глаза

Глаза рыбы можно назвать главным индикатором качества. У свежей туши они всегда выпуклые, прозрачные и блестящие. Если же глаза мутные, запавшие или сухие — рыба старая. Иногда продавцы специально вырезают глаза, чтобы скрыть признаки порчи. В этом случае лучше пройти мимо.

3. Жабры

Жабры — еще один надежный показатель. У хорошей рыбы они влажные, ярко-красные или розовые. Такой цвет говорит о том, что рыба выловлена недавно. Но если жабры серые, бурые или покрыты слизью, значит, продукт уже начал портиться. Иногда недобросовестные торговцы срезают жабры, чтобы покупатель не смог оценить их цвет. Это явный повод отказаться от покупки.

Сколько рыбы нужно есть в неделю

4. Запах

У свежей рыбы легкий морской аромат или запах речной воды. Любой другой запах — тревожный сигнал. Кисловатый, гнилостный, затхлый или резкий запах указывает на то, что продукт испорчен. Если рыбу держали рядом с другими товарами, она может впитать посторонние ароматы, и это тоже влияет на ее вкус и качество. Даже если запах совсем легкий — не берите.

5. Консистенция мяса

Надавите пальцем на тушку. У свежей рыбы мясо упругое: ямка от нажатия быстро исчезает. Если след остается, мякоть мягкая, водянистая или расслаивается — продукт не первой свежести. У качественной рыбы кожа плотно держится на мясе. Если она легко отделяется, значит, рыба пропала.

6. Заморозка

При покупке заморозки нужно быть особенно внимательным. Толстая ледяная корка часто скрывает дефекты. Если на упаковке много снега или куски рыбы слиплись, это значит, что ее уже размораживали и снова замораживали. Слой льда должен быть тонким. Если льда слишком много, продавец просто накрутил вес.

Если вы хоть немного сомневаетесь в свежести рыбы, лучше купить ее в другом месте. Берите рыбу в прозрачной упаковке, где можно рассмотреть тушку. Если речь о заморозке, отдавайте предпочтение вакуумным пакетам, где минимум льда.

Таким образом, всего несколько простых проверок помогут избежать покупки некачественного продукта. Лучше потратить пару минут на внимательный осмотр, чем потом жалеть о неудачном выборе.

Ранее мы писали, какую рыбу можно покупать вместо дорогой семги.