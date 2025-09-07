Почему не стоит разогревать рис повторно

Такое действие может представлять серьёзную опасность для здоровья. Дело в том, что в сырых крупах часто содержатся споры бактерии Bacillus cereus, которые способны выживать при варке.

© Чемпионат.com

Как объяснила микробиолог Дженнифер Дж. Куинлан, высокая температура при приготовлении не убивает споры, а, наоборот, «пробуждает» их. Если после этого оставить сваренный рис остывать при комнатной температуре, споры прорастут и начнут вырабатывать термостойкие токсины. Последующий разогрев убьёт бактерии, но не разрушит эти токсины, что может привести к пищевому отравлению.

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют не оставлять приготовленный рис остывать на столе. Безопаснее всего употреблять блюдо сразу после приготовления или как можно быстрее остудить его и убрать в холодильник.

Срок хранения готового риса в холодильнике составляет не более четырёх дней. Если еда остаётся при комнатной температуре дольше двух часов (или одного часа в жаркую погоду), риск отравления значительно возрастает.