Молоко в начале или в конце: эксперты разрешили давний спор о чае

Молоко в начале или в конце: эксперты раскрыли давний спор о чае
Британцы — главные любители чая с молоком — раскрыли правильный способ заваривания. Опрос среди 2000 любителей напитка поставил точку в давнем споре: молоко следует добавлять после заварки, а не до. Подавляющее большинство (78%) считают, что наливать молоко в чашку первым — грубая ошибка.
Консультант по этикету Джо Брайант подтвердила, что сначала нужно наливать чай, а потом молоко, это единственно верный способ. Она рассказала, как приготовить идеальный напиток:
- Сначала заварите чай (2 минуты).
- Добавьте немного молока.
- Доведите температуру до 57 °C — идеальной для питья.
Американский химик Мишель Франкл предложила неожиданный лайфхак: щепотка соли блокирует горечь, а подогретое молоко предотвращает сворачивание.