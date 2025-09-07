Молоко в начале или в конце: эксперты разрешили давний спор о чае

Британцы — главные любители чая с молоком — раскрыли правильный способ заваривания. Опрос среди 2000 любителей напитка поставил точку в давнем споре: молоко следует добавлять после заварки, а не до. Подавляющее большинство (78%) считают, что наливать молоко в чашку первым — грубая ошибка.

© Чемпионат.com

Консультант по этикету Джо Брайант подтвердила, что сначала нужно наливать чай, а потом молоко, это единственно верный способ. Она рассказала, как приготовить идеальный напиток:

Сначала заварите чай (2 минуты). Добавьте немного молока. Доведите температуру до 57 °C — идеальной для питья.

Американский химик Мишель Франкл предложила неожиданный лайфхак: щепотка соли блокирует горечь, а подогретое молоко предотвращает сворачивание.