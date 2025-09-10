Паста «на скорую руку»: семь простых соусов для макарон

Когда времени на готовку нет, выручают макароны. Но сами по себе они получаются пресными, поэтому подавать их нужно обязательно с соусом. Даже из самых простых продуктов, которые обычно остаются в холодильнике, можно приготовить несколько вариантов. «Рамблер» расскажет, какие соусы превратят обычную тарелку макарон в полноценный обед ужин.

© svariophoto/iStock.com

1. Классический сливочный соус

Если у вас есть пачка сливок или хотя бы сметана, то за пять минут можно сделать нежный сливочный соус. В небольшой сковороде растопите кусочек сливочного масла, влейте 200 миллилитров сливок или пару ложек сметаны, перемешайте. Добавьте соль и черный перец. Чтобы вкус стал ярче, можно всыпать немного сушеного чеснока или тертого сыра.

2. Яично-сырный «как карбонара»

Для настоящей карбонары нужны бекон и дорогой сыр, но можно сделать и упрощенный вариант. Разбейте два яйца, добавьте соль, молотый черный перец и горсть тертого твердого сыра. Горячие макароны сразу перемешайте с этой смесью. Яйца слегка схватятся от высокой температуры, а сыр расплавится и превратится в густой соус. Перед подачей можно добавить немного зелени.

3. Томатный соус без помидоров

Если нет свежих помидоров, выручит обычная томатная паста или даже кетчуп. Нарежьте луковицу, обжарьте ее с зубчиком чеснока на растительном масле. Добавьте пару столовых ложек томатной пасты или три–четыре ложки кетчупа. Влейте немного воды, чтобы соус не был слишком густым. Посолите, поперчите и при желании добавьте щепотку сахара, чтобы убрать излишнюю кислотность.

Паста из кабачков — лучшая замена макаронам

4. Овощной соус «из остатков»

Часто в холодильнике остаются кусочки овощей: половина моркови, кабачок, немного болгарского перца или помидоры. Все это можно превратить в вкусный соус. Нарежьте овощи мелкими кубиками, обжарьте на сковороде с луком и чесноком. Добавьте соль, перец и немного специй. Если хотите, можно измельчить все блендером и подать как кремовый соус.

5. Соус с колбасой или сосисками

Если в холодильнике остались кусочки колбасы или пара сосисок, они легко превращаются в основу для сытного соуса. Нарежьте их тонкими ломтиками, обжарьте на сковороде вместе с луком. Добавьте немного томатной пасты или ложку сметаны, влейте немного воды и перемешайте. Такой соус готовится за десять минут.

6. Чесночный соус с маслом

Самый простой вариант — чесночный соус. Для этого достаточно растопить на сковороде две–три столовые ложки сливочного или растительного масла. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте его до легкого золотистого цвета. Всыпьте соль, перец и перемешайте с макаронами. Можно добавить немного зелени, например укроп или петрушку.

7. Сырный соус на молоке

Если есть кусочек сыра и немного молока, можно сделать густой сырный соус. Для этого натрите сыр на терке. В небольшой кастрюле подогрейте молоко, постепенно добавляйте сыр и размешивайте, пока он не расплавится. Приправьте солью, перцем и, если есть, щепоткой мускатного ореха. Соус получится тягучим и насыщенным.

Маленькие хитрости

Чтобы любой соус получился вкуснее, можно добавить зелень, специи или даже щепотку сахара.

Не промывайте макароны после варки — крахмал помогает соусу лучше держаться на поверхности.

Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды, в которой варились макароны, — она сделает подливку нежнее.

Очень легко приготовить разные соусы для макарон всего из пары простых продуктов. Нужно всего немного фантазии!

Ранее мы писали, как форма макарон влияет на их вкус.