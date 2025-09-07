Как выбрать безопасную готовую еду в магазине

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко объяснила, на что обращать внимание при покупке готовых блюд, чтобы избежать отравлений и проблем со здоровьем.

Особую опасность представляют продукты, не прошедшие термическую обработку или готовые к употреблению сразу. Это салаты, кондитерские изделия с кремом, а также блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. Именно в этих категориях при несоблюдении температурного режима активно размножаются вредные микроорганизмы.

Прежде всего, покупатель должен обратить внимание на условия хранения в торговом зале. Убедитесь, что холодильные витрины исправны, а температура соответствует информации на упаковке.

Не стоит покупать продукт, если дата на этикетке плохо видна, стирается или вызывает сомнения. Свежесть крайне важна для готовых блюд, поскольку даже кратковременное нарушение условий хранения может сделать их опасными.

Эксперт советует внимательно осматривать внешний вид продукта и упаковку. Сигналами опасности служат негерметичная упаковка, поврежденный контейнер, непривлекательный цвет или консистенция продукта, а также конденсат внутри упаковки – всё это может указывать на нарушение условий хранения.

Помните, что правильный выбор в магазине – это только половина дела. Готовые блюда следует употребить в день покупки, не оставляя их на несколько дней в холодильнике. Разогревать еду нужно до равномерного прогрева при высокой температуре, а салаты и закуски не рекомендуется повторно охлаждать.