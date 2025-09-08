В современном ритме жизни правильное хранение продуктов помогает сохранить их свежесть и питательную ценность. Эксперт по питанию Алена Сычевская рассказала, как правильно хранить продукты в холодильнике.

Зелень (укроп, петрушку) лучше хранить, завернув во влажную бумажную салфетку в пакете или контейнере, либо поставить в стакан с водой, накрыв пленкой с отверстиями. Овощи (морковь, капусту, свеклу) размещают в ящиках нижнего отделения, огурцы — в овощном отсеке, завернутыми в бумажные полотенца или вентилируемом контейнере. Помидоры хранят при комнатной температуре в темном прохладном месте отдельно от других овощей.

— Фрукты нужно держать отдельно, там, где хорошая вентиляция, так как они выделяют этилен — фитогормон, который ускоряет поспевание и порчу рядом лежащих овощей. Накрывайте нарезанные овощи и фрукты пергаментом или тонкой влажной тканью для сохранения свежести, — рекомендовала эксперт.

Мясо и рыбу хранят в герметичных контейнерах на нижних полках отдельно от овощей и фруктов. Для хранения рекомендуются стеклянные контейнеры с плотными крышками, для зелени — хлопковые мешочки или перфорированная пленка.

Следует избегать алюминиевой и поврежденной металлической посуды, использовать подвесные полки и вращающиеся платформы для экономии места.

При заморозке важно соблюдать сроки хранения: овощи, ягоды, фрукты — 8–12 месяцев, рыба — 3–6 месяцев, мясо — 2–9 месяцев, курица и индейка — 3 месяца. Рекомендуется хранить продукты раздельно в герметичных вакуумных пакетах, силиконовых контейнерах или зип-пакетах, подписывать дату заморозки. Ягоды лучше сначала заморозить на подносе, чтобы не слиплись. Размораживать продукты лучше в холодильнике для сохранения структуры и вкуса, сообщает Life.ru.

