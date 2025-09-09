Блюдо в кляре и пирог на сковороде: что можно приготовить из яблок

Наступил яблочный сезон, и дачники начинают задумываться, как использовать свой урожай. Сколько яблок можно съесть и что из них стоит приготовить – в нашем материале.

Рецепты из Сети

Осенью соцсети традиционно наполнились рецептами блюд из яблок. Один из самых простых и быстрых – пирог на сковороде.

Килограмм плодов нужно вымыть, разделить пополам, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. Сковороду надо смазать растительным маслом, присыпать сахаром и поставить на небольшой огонь. Сверху выложить нарезанные яблоки. В это время необходимо смешать одно яйцо, 80 граммов сахара, ванилин по желанию, туда добавить полстакана молока, 40 миллилитров оливкового масла и просеять 150 граммов муки с разрыхлителем. Все вымешать до однородности и вылить на сковороду с яблоками, затем накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 35 минут.

Также можно приготовить яблоки в кляре. Для этого необходимо вырезать у плодов сердцевину, а затем нарезать их тонким слоем. После этого нужно смешать 125 граммов муки, небольшое количество разрыхлителя, 40 миллилитров молока и столько же кефира. В получившуюся смесь следует добавить 50 граммов сахара и одно сырое яйцо. Затем каждый кусок яблока нужно обвалять в кляре и обжарить на сковороде с заранее разогретым на ней подсолнечным маслом. Получившееся блюдо можно посыпать сахарной пудрой.

Один из комментаторов посоветовал приготовить яблочное масло. Для этого нужно взять 500 граммов плодов, снять кожуру, удалить косточки и сердцевину, нарезать крупными дольками. Затем их надо сложить в кастрюлю с толстым дном, налить туда 75 миллилитров яблочного сока, добавить палочку корицы и звездочку бадьяна.

Яблоки готовятся 20 минут на медленном огне под закрытой крышкой. После этого стоит удалить специи и взбить массу блендером до однородной консистенции, добавить 120 граммов сахара, щепотку молотой гвоздики и цедру одного апельсина. Затем получившуюся массу нужно варить около часа на среднем огне, постепенно уменьшая его, и постоянно помешивать. Также нужно добавить сливочное масло. Готовый продукт следует поместить в банки и дать ему остыть. По словам тех, кто пробовал рецепт, яблочное масло получается пряным и похожим на повидло. Его можно использовать в приготовлении бутербродов и сладкой выпечки, а также подавать к мясу и сырам.

Также из яблок получается вкусная пастила, заверили в Сети. Необходимо взять три килограмма полностью очищенных яблок, залить водой и варить на медленном огне около 40 минут. Важно, чтобы вода из кастрюли полностью выпарилась. Затем плоды нужно измельчить блендером и выложить на противень, предварительно застеленный пищевой пленкой. Толщина массы должна быть около 0,5 сантиметра.

Пастилу необходимо сушить в духовке пpи температуре 60°С от 6 до 7 часов. При этом дверца духовки должна быть приоткрыта.

Польза и вред

Яблоки – низкокалорийный продукт, богатый витамином C, калием, клетчаткой. Также в них есть пектин, который помогает снизить уровень холестерина в крови и способствует лучшему пищеварению, рассказала Москве 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

Однако при заболеваниях органов ЖКТ, таких как гастрит, язва или рефлюкс-эзофагит, употребление яблок нужно сократить до минимума. В противном случае кислота плодов будет разрушать стенки желудка, предупредила эксперт.

"Кислота также разрушает эмаль зубов. Поэтому после употребления яблок желательно прополоскать рот водой".

Самыми полезными считаются свежие яблоки, съеденные с кожурой. В таких плодах содержится максимальное количество витаминов, минералов и клетчатки.

"Также можно запечь яблоки. Витамин C в них будет теряться, зато останется пектин и клетчатка", – объяснила специалист.

Помимо этого, фрукты стоит засушить: в таком виде в них будет содержаться много калия. Также из плодов делают уксус – ферментированный продукт, который помогает работе пищеварения. Однако его употребление также важно избегать тем, кто страдает от проблем с ЖКТ.

"Среднесуточная норма употребления яблок – около 300 граммов в день. Это один-два плода".

При этом специалист рекомендовала есть яблоки в первой половине суток. За счет этого удастся избежать нагрузки организма фруктозой вечером, объяснила Шарапова.