Почему при готовке нужно использовать разные разделочные доски

Это поможет снизить вероятность «перекрёстного загрязнения».

Наиболее безопасными считаются кухонные принадлежности из стекла и камня. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат технических наук, эксперт по питанию Нелли Львович.

«Есть риск, что мы на доске разделываем, например, сырое мясо, рыбу или птицу. Потенциально они могут быть осеменены вредными микробами, которые могут вызывать отравления. Поэтому нужно делить доски. То есть отдельная доска для мяса, птицы, рыбы сырой. И отдельная для того, что уже готово, например, для сырых овощей для салата. Тогда риск перекрёстного загрязнения меньше. Лучшие доски — это стекло и камень. С точки зрения микрофлоры, то есть в них никто не заводится, они хорошо моются. С точки зрения пищевой безопасности они тоже лучше, потому что, если доска пластиковая, то микрочастицы пластика в нас попадают».

Ранее пищевой технолог рекомендовала менять деревянные лопатки каждые три месяца.