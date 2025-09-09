Шеф-повар поддержал создание стандарта русской кухни

Эта мера увеличит её популярность.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился ведущий кулинарных программ, международный судья по кулинарии Сергей Синицын.

«Появление стандартов русской кухни сделают её популярной. Безусловно, это необходимая мера. Любая стандартизация — это некий свод правил. В России этот свод может составлять особую базу и дальше меняться в зависимости от сезона и регионов. Популяризация будет благодаря этой мере, потому что если нет стандартов, то каждый готовит как хочет. Стандартизация необходима, потому что она упрощает подсчёт продуктов, их себестоимость, если мы говорим о ресторанах. Это более прозрачное приготовление блюд, которые у всех на слуху. У всех людей будет открытая информация, что такое борщ или кулебяка на самом деле».

Ранее стало известно, что Минпромторг включит в стандарт русской кухни более 200 блюд. Его созданием занимается рабочая группа при ведомстве, пишет РБК. Там будут как традиционные блюда, например, уха и блины, так и более сложные — курник и говяжий рубец. Помимо этого, в стандарт войдут щи, рассольник, чинёные гусь и утка и пироги.