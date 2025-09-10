Что приготовить из огурцов, если закруток уже с лихвой

Хранить огурцы свежими долго не получится. Чтобы овощи не пропали, можно приготовить из них необычные и быстрые блюда. «Рамблер» собрал несколько идей, которые помогут использовать ведро огурцов с умом.

1. Огуречный гаспачо

Ингредиенты:

огурцы — 6 шт.

болгарский перец — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

хлеб белый — 2 ломтика

оливковое масло — 3 ст. л.

уксус яблочный — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы очистите от кожицы и нарежьте кусочками. Хлеб размочите в воде, слегка отожмите. Сложите все ингредиенты в блендер, добавьте масло, уксус, соль и перец. Измельчите до однородной массы. Суп подавайте охлажденным, украсив ломтиками огурца и зеленью.

2. Теплый салат с огурцами и курицей

Ингредиенты:

огурцы — 5 шт.

куриная грудка — 1 шт.

соевый соус — 2 ст. л.

масло растительное — 2 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

кунжут — 1 ч. л.

зелень — для подачи

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте тонкими полосками. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла. Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки и полной готовности. Огурцы нарежьте брусочками одинаковой толщины. Добавьте огурцы к курице, положите измельченный чеснок и быстро обжарьте одну–две минуты. Влейте соевый соус, перемешайте и снимите с огня. Посыпьте блюдо кунжутом и сразу подавайте к столу.

3. Огуречные оладьи

Ингредиенты:

огурцы — 4 шт.

яйца — 2 шт.

мука — 4 ст. л.

сметана — 2 ст. л.

укроп — 1 пучок

соль, перец — по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

Огурцы натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Добавьте яйца, сметану, муку и зелень. Перемешайте тесто, приправьте солью и перцем. Обжаривайте оладьи на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или чесночным соусом.

4. Варенье из огурцов с лимоном

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг

сахар — 800 г

лимон — 1 шт.

ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Огурцы очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками. Лимон вымойте, снимите цедру и выжмите сок. В кастрюле соедините огурцы, сахар и лимонный сок, добавьте немного цедры и ванильный сахар. Оставьте массу на два–три часа, чтобы огурцы пустили сок. После этого поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите смесь до кипения. Варите около 30–40 минут, периодически помешивая. Когда варенье загустеет и станет янтарного цвета, снимите с плиты. Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

5. Огурцы в сливочном соусе

Ингредиенты:

огурцы — 6 шт.

сливки — 200 мл

лук репчатый — 1 шт.

масло сливочное — 30 г

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости. Огурцы очистите от кожицы, нарежьте кружочками и добавьте к луку. Влейте сливки, посолите и поперчите. Тушите на медленном огне десять минут. Подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе и курице.

6. Холодная закуска «Огурцы по-корейски»

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг

морковь — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

уксус — 2 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

соль — 1 ч. л.

масло растительное — 3 ст. л.

приправа для моркови по-корейски — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Огурцы тщательно вымойте и нарежьте длинной соломкой. Морковь натрите на специальной терке для корейских салатов. Сложите овощи в миску, добавьте измельченный чеснок. Приправьте солью, сахаром и влейте уксус. Добавьте приправу для моркови по-корейски, хорошо перемешайте. Разогрейте растительное масло на сковороде и полейте им овощи. Еще раз перемешайте и оставьте мариноваться на два–три часа.

7. Огуречная запеканка с сыром

Ингредиенты:

огурцы — 5 шт.

яйца — 3 шт.

сыр твердый — 150 г

сметана — 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Огурцы натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю жидкость. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной. Добавьте к смеси натертый сыр и подготовленные огурцы. Посолите и поперчите. Выложите массу в форму для запекания и готовьте при 180 °С около 25 минут, пока не образуется золотистая корочка.

8. Чипсы из огурцов

Ингредиенты:

огурцы — 5–6 шт.

соль — 1 ч. л.

паприка или молотый перец — 0,5 ч. л.

оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Огурцы нарежьте тонкими кружочками. Выложите огурцы в миску, посыпьте солью, добавьте специи и оливковое масло. Перемешайте и оставьте на десять минут, чтобы ушла лишняя жидкость. Затем аккуратно промокните огурцы бумажным полотенцем. Выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки, так, чтобы они не касались друг друга. Сушите в духовке при 90–100 °С около 2–2,5 часов.

Как вы видите, ведро огурцов можно использовать не только для приготовления банальных салатов и заготовок. Из них легко можно сделать суп, закуски, оладьи и даже запеканку. Простые продукты превращаются в интересные блюда, которые помогут справиться с урожаем и разнообразят привычное меню.

