Что приготовить из огурцов, если закруток уже с лихвой: восемь оригинальных идей
Хранить огурцы свежими долго не получится. Чтобы овощи не пропали, можно приготовить из них необычные и быстрые блюда. «Рамблер» собрал несколько идей, которые помогут использовать ведро огурцов с умом.
1. Огуречный гаспачо
Ингредиенты:
- огурцы — 6 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- хлеб белый — 2 ломтика
- оливковое масло — 3 ст. л.
- уксус яблочный — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы очистите от кожицы и нарежьте кусочками.
- Хлеб размочите в воде, слегка отожмите.
- Сложите все ингредиенты в блендер, добавьте масло, уксус, соль и перец.
- Измельчите до однородной массы.
- Суп подавайте охлажденным, украсив ломтиками огурца и зеленью.
2. Теплый салат с огурцами и курицей
Ингредиенты:
- огурцы — 5 шт.
- куриная грудка — 1 шт.
- соевый соус — 2 ст. л.
- масло растительное — 2 ст. л.
- чеснок — 2 зубчика
- кунжут — 1 ч. л.
- зелень — для подачи
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте тонкими полосками.
- Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла.
- Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки и полной готовности.
- Огурцы нарежьте брусочками одинаковой толщины.
- Добавьте огурцы к курице, положите измельченный чеснок и быстро обжарьте одну–две минуты.
- Влейте соевый соус, перемешайте и снимите с огня.
- Посыпьте блюдо кунжутом и сразу подавайте к столу.
3. Огуречные оладьи
Ингредиенты:
- огурцы — 4 шт.
- яйца — 2 шт.
- мука — 4 ст. л.
- сметана — 2 ст. л.
- укроп — 1 пучок
- соль, перец — по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Огурцы натрите на крупной терке, слегка отожмите сок.
- Добавьте яйца, сметану, муку и зелень.
- Перемешайте тесто, приправьте солью и перцем.
- Обжаривайте оладьи на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавайте со сметаной или чесночным соусом.
4. Варенье из огурцов с лимоном
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг
- сахар — 800 г
- лимон — 1 шт.
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Огурцы очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками.
- Лимон вымойте, снимите цедру и выжмите сок.
- В кастрюле соедините огурцы, сахар и лимонный сок, добавьте немного цедры и ванильный сахар.
- Оставьте массу на два–три часа, чтобы огурцы пустили сок.
- После этого поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите смесь до кипения.
- Варите около 30–40 минут, периодически помешивая.
- Когда варенье загустеет и станет янтарного цвета, снимите с плиты.
- Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
5. Огурцы в сливочном соусе
Ингредиенты:
- огурцы — 6 шт.
- сливки — 200 мл
- лук репчатый — 1 шт.
- масло сливочное — 30 г
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости.
- Огурцы очистите от кожицы, нарежьте кружочками и добавьте к луку.
- Влейте сливки, посолите и поперчите.
- Тушите на медленном огне десять минут.
- Подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе и курице.
6. Холодная закуска «Огурцы по-корейски»
© Angelika Mostova/iStock.com
Ингредиенты:
- огурцы — 1 кг
- морковь — 1 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- уксус — 2 ст. л.
- сахар — 1 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- масло растительное — 3 ст. л.
- приправа для моркови по-корейски — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Огурцы тщательно вымойте и нарежьте длинной соломкой.
- Морковь натрите на специальной терке для корейских салатов.
- Сложите овощи в миску, добавьте измельченный чеснок.
- Приправьте солью, сахаром и влейте уксус.
- Добавьте приправу для моркови по-корейски, хорошо перемешайте.
- Разогрейте растительное масло на сковороде и полейте им овощи.
- Еще раз перемешайте и оставьте мариноваться на два–три часа.
7. Огуречная запеканка с сыром
Ингредиенты:
- огурцы — 5 шт.
- яйца — 3 шт.
- сыр твердый — 150 г
- сметана — 3 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Огурцы натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю жидкость.
- В отдельной миске взбейте яйца со сметаной.
- Добавьте к смеси натертый сыр и подготовленные огурцы.
- Посолите и поперчите.
- Выложите массу в форму для запекания и готовьте при 180 °С около 25 минут, пока не образуется золотистая корочка.
8. Чипсы из огурцов
Ингредиенты:
- огурцы — 5–6 шт.
- соль — 1 ч. л.
- паприка или молотый перец — 0,5 ч. л.
- оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Огурцы нарежьте тонкими кружочками.
- Выложите огурцы в миску, посыпьте солью, добавьте специи и оливковое масло.
- Перемешайте и оставьте на десять минут, чтобы ушла лишняя жидкость.
- Затем аккуратно промокните огурцы бумажным полотенцем.
- Выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки, так, чтобы они не касались друг друга.
- Сушите в духовке при 90–100 °С около 2–2,5 часов.
Как вы видите, ведро огурцов можно использовать не только для приготовления банальных салатов и заготовок. Из них легко можно сделать суп, закуски, оладьи и даже запеканку. Простые продукты превращаются в интересные блюда, которые помогут справиться с урожаем и разнообразят привычное меню.
