Что приготовить из огурцов, если закруток уже с лихвой: восемь оригинальных идей

Катерина Саломе

Хранить огурцы свежими долго не получится. Чтобы овощи не пропали, можно приготовить из них необычные и быстрые блюда. «Рамблер» собрал несколько идей, которые помогут использовать ведро огурцов с умом.

Что приготовить из огурцов, если закруток уже с лихвой
© Lesyy/iStock.com

1. Огуречный гаспачо

Ингредиенты:

  • огурцы — 6 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • хлеб белый — 2 ломтика
  • оливковое масло — 3 ст. л.
  • уксус яблочный — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурцы очистите от кожицы и нарежьте кусочками.
  2. Хлеб размочите в воде, слегка отожмите.
  3. Сложите все ингредиенты в блендер, добавьте масло, уксус, соль и перец.
  4. Измельчите до однородной массы.
  5. Суп подавайте охлажденным, украсив ломтиками огурца и зеленью.

2. Теплый салат с огурцами и курицей

Ингредиенты:

  • огурцы — 5 шт.
  • куриная грудка — 1 шт.
  • соевый соус — 2 ст. л.
  • масло растительное — 2 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • кунжут — 1 ч. л.
  • зелень — для подачи

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте тонкими полосками.
  2. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла.
  3. Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки и полной готовности.
  4. Огурцы нарежьте брусочками одинаковой толщины.
  5. Добавьте огурцы к курице, положите измельченный чеснок и быстро обжарьте одну–две минуты.
  6. Влейте соевый соус, перемешайте и снимите с огня.
  7. Посыпьте блюдо кунжутом и сразу подавайте к столу.

3. Огуречные оладьи

Ингредиенты:

  • огурцы — 4 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 4 ст. л.
  • сметана — 2 ст. л.
  • укроп — 1 пучок
  • соль, перец — по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Огурцы натрите на крупной терке, слегка отожмите сок.
  2. Добавьте яйца, сметану, муку и зелень.
  3. Перемешайте тесто, приправьте солью и перцем.
  4. Обжаривайте оладьи на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
  5. Подавайте со сметаной или чесночным соусом.

Помидоры ведрами и их некуда девать: рецепты, которые выручат

4. Варенье из огурцов с лимоном

Ингредиенты:

  • огурцы — 1 кг
  • сахар — 800 г
  • лимон — 1 шт.
  • ванильный сахар — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Огурцы очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Лимон вымойте, снимите цедру и выжмите сок.
  3. В кастрюле соедините огурцы, сахар и лимонный сок, добавьте немного цедры и ванильный сахар.
  4. Оставьте массу на два–три часа, чтобы огурцы пустили сок.
  5. После этого поставьте кастрюлю на медленный огонь и доведите смесь до кипения.
  6. Варите около 30–40 минут, периодически помешивая.
  7. Когда варенье загустеет и станет янтарного цвета, снимите с плиты.
  8. Разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

5. Огурцы в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • огурцы — 6 шт.
  • сливки — 200 мл
  • лук репчатый — 1 шт.
  • масло сливочное — 30 г
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости.
  2. Огурцы очистите от кожицы, нарежьте кружочками и добавьте к луку.
  3. Влейте сливки, посолите и поперчите.
  4. Тушите на медленном огне десять минут.
  5. Подавайте как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе и курице.

6. Холодная закуска «Огурцы по-корейски»

© Angelika Mostova/iStock.com

Ингредиенты:

  • огурцы — 1 кг
  • морковь — 1 шт.
  • чеснок — 3 зубчика
  • уксус — 2 ст. л.
  • сахар — 1 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • масло растительное — 3 ст. л.
  • приправа для моркови по-корейски — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Огурцы тщательно вымойте и нарежьте длинной соломкой.
  2. Морковь натрите на специальной терке для корейских салатов.
  3. Сложите овощи в миску, добавьте измельченный чеснок.
  4. Приправьте солью, сахаром и влейте уксус.
  5. Добавьте приправу для моркови по-корейски, хорошо перемешайте.
  6. Разогрейте растительное масло на сковороде и полейте им овощи.
  7. Еще раз перемешайте и оставьте мариноваться на два–три часа.

7. Огуречная запеканка с сыром

Ингредиенты:

  • огурцы — 5 шт.
  • яйца — 3 шт.
  • сыр твердый — 150 г
  • сметана — 3 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Огурцы натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю жидкость.
  2. В отдельной миске взбейте яйца со сметаной.
  3. Добавьте к смеси натертый сыр и подготовленные огурцы.
  4. Посолите и поперчите.
  5. Выложите массу в форму для запекания и готовьте при 180 °С около 25 минут, пока не образуется золотистая корочка.

8. Чипсы из огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы — 5–6 шт.
  • соль — 1 ч. л.
  • паприка или молотый перец — 0,5 ч. л.
  • оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарежьте тонкими кружочками.
  2. Выложите огурцы в миску, посыпьте солью, добавьте специи и оливковое масло.
  3. Перемешайте и оставьте на десять минут, чтобы ушла лишняя жидкость.
  4. Затем аккуратно промокните огурцы бумажным полотенцем.
  5. Выложите ломтики на противень, застеленный бумагой для выпечки, так, чтобы они не касались друг друга.
  6. Сушите в духовке при 90–100 °С около 2–2,5 часов.

Как вы видите, ведро огурцов можно использовать не только для приготовления банальных салатов и заготовок. Из них легко можно сделать суп, закуски, оладьи и даже запеканку. Простые продукты превращаются в интересные блюда, которые помогут справиться с урожаем и разнообразят привычное меню.

Ранее мы писали, как сохранить урожай яблок на зиму без гнили и плесени.