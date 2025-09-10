Создан портативный комплекс для экспресс-теста свежести рыбы

В ЛЭТИ создали портативный комплекс для экспресс-тестирования свежести рыбы. Система действует на принципах фотоники, которые позволяют снизить стоимость оценки состояния продукции до 30 раз по сравнению с аналогичными методиками. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Важным аспектом приема рыбных продуктов является его свежесть, которую порой сложно оценить по внешним признакам. Особенно остро данная проблема стоит на предприятиях пищевой промышленности, сетях общепита и магазинах розничной торговли. В связи с этим перед учеными стоит задача создания эффективных методик и приборов, которые позволят с высокой точностью и скоростью определять степень испорченности продукции даже на ранних этапах.

«Мы разработали портативный и недорогой комплекс для высокоточного контроля свежести рыбных продуктов при помощи специальных оптических сенсоров. Экспресс-оценка свежести составляет всего 20–30 минут. А стоимость такого тестирования до 30 раз ниже, чем при использовании других методик», — рассказал «Газете.Ru» инженер кафедры фотоники ЛЭТИ Даниил Лялин.

Принцип работы системы основан на быстрой белковой жидкостной хроматографии — анализу органических соединений (АТФ), являющихся универсальным источником энергии во всех живых организмах. Так, после вылова рыбы цепочка превращений АТФ сопровождается постепенным уменьшением молекулярных масс ее метаболитов. По относительным изменениям концентраций этих метаболитов можно судить о степени свежести рыбы.

Затем полученные образцы исследуются с помощью комплекса, разработанного учеными ЛЭТИ. В его состав включены ультрафиолетовый светодиод и фотодиод, которыми рыбный экстракт просвечивается, а затем регистрируются пики оптического поглощения всех ее компонентов. При помощи специального программного обеспечения, разработанного учеными ЛЭТИ, на итоговых изображениях (хроматограммах) видны два пика, которые соответствуют белкам и более низкотемпературным метаболитам. При хранении рыбы время задержки между вершинами двух пиков увеличивается, — именно так и определяется ее свежесть.