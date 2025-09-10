Эксперты нашли токсины в популярных грибах

С наступлением "высокого" грибного сезона прибавляется забот у токсикологов. Как бы мы ни любили грибы - надо учитывать: отравления ими не такая уж и редкость. По данным Роспотребнадзора, в России каждый год происходит около тысячи таких случаев, около 30 человек спасти не удается.

© Российская Газета

Причин несколько: многие из ядовитых грибов очень похожи на хорошие съедобные. Ту же молоденькую бледную поганку легко спутать с вкусной сыроежкой. Часто путают сморчки и строчки, есть ядовитые двойники у опят и лисичек. Второй момент: грибы как губка впитывают, концентрируя в себе, всевозможную техногенную грязь, например, соли тяжелых металлов. И даже если вы соблюдаете правила и не собираете грибы по обочинам дорог, а выбираете чистые леса подальше от цивилизации, риск все равно остается, особенно если лето было сухим.

Третья частая ошибка: набрали полную корзину, а грибы прут и прут, и тогда из кармана извлекается пластиковый пакет. Но в тесноте грибы "обижаются": без проветривания процесс порчи ускоряется в разы - и уже через пару часов, пока доберешься до дома, в пакете уже сомнительного качества грибная "каша".

Но в последние годы появляется все больше научных данных о том, что некоторые любимые и вкусные грибы содержат вещества, которые не вызывают отравление немедленно, но накапливаются в организме, и страшные последствия проявляются спустя несколько лет.

«Вы не представляете, какой шквал звонков от возмущенных грибников был во время моего выступления на радио, когда я рассказал об опасности свинушки тонкой. "Собирали, собираем и собирать будем!" — говорит известный миколог Михаил Вишневский. — Но беда в том, что бесподобная в засоле свинушка (кто пробовал - тот знает!) содержит вещества, вызывающие аутогенную реакцию. С каждой новой порцией грибов она усиливается. И когда достигнет критической черты, антитела начинают разрушать эритроциты крови».

В разряд несъедобных не так давно перекочевал и черный груздь - чернушка, тоже очень вкусный гриб. Финские исследователи нашли в нем некаторин и обнаружили его мутагенные свойства в тестах на бактериях. Правда, последующие исследования японских ученых мутагенность не подтвердили, отмечает Вишневский. Тем не менее во всех европейских справочниках чернушку забраковали.