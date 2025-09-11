Специалист предупредил, от каких яиц необходимо отказаться

Инженер пищевой промышленности Монтсе Мелендес заявила, что яйца с треснувшей скорлупой необходимо выбрасывать, так как они могут быть опасны для здоровья. Ее слова передает издание Vanitatis.

Как объяснила Мелендес, скорлупа защищает яйцо от негативного воздействия внешних факторов, в том числе загрязнения.

«Она кажется сплошным барьером, но на самом деле это пористая поверхность, через которую могут проникнуть микроорганизмы», — отметила специалистка.

По ее словам, видимые повреждения на скорлупе говорят, что внутрь уже точно проникли патогены, поэтому яйцо стоит выкинуть. Исключением являются небольшие поверхностные трещины, не обнажающие белок и желток. Однако и в этом случае перед приготовлением яиц необходимо проверить их внешний вид и запах, предупредила Мелендес.

