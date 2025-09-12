Эксперт предупредил о том, какой хлеб нельзя покупать

Научный сотрудник Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности (НИИХП) Александра Моисеенко рекомендовала не покупать хлеб с затхлым запахом, горьким или резко кислым привкусом.

В беседе с aif.ru эксперт отметила, что поверхность хлеба должна быть без вмятин, больших трещин и пятен.

По словам специалиста, также следует обращать внимание на корку. Она должна иметь равномерный цвет и не быть подгоревшей.

«Мякиш хлеба должен быть хорошо пропечённым, без комочков и следов непромеса», — добавила эксперт.

