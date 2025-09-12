Для каких вещей не подходят антипригарные сковороды

Несмотря на их удобство, у антипригарных сковородок есть недостатки. Кулинарные эксперты Джо Састо и Майкл Хэндал объяснили, что с этой посудой делать нельзя.

© Ferra.ru

Готовить соус. Если вы хотите сделать настоящий соус, то антипригарное покрытие просто не подойдёт. Такие сковороды не распределяют тепло равномерно, и это влияет на глубину вкуса.

Готовить блюда с использованием продуктов с высоким содержанием кислоты. Это, например, помидоры, красное вино, цитрусовые. Со временем кислота может начать разрушать антипригарное покрытие.

Готовить на сильном огне. Из-за длительного приготовления на таком огне со временем антипригарное покрытие отслоится или потрескается. Вместо таких сковород используйте посуду из нержавеющей стали.

© Design elements: Getty Images. EatingWell design

Жарить пищу. Если антипригарная сковорода не выдерживает жара на плите, её точно не стоит ставить под гриль. Используйте в этом случае чугунный противень или противень из нержавеющей стали.

Хранить продукты. Кислотность многих продуктов со временем разрушает антипригарное покрытие и повышает риск попадания в пищу вредных химических веществ.

Готовить пищу с использованием антипригарного кулинарного спрея. Такой спрей может повредить антипригарную сковороду.