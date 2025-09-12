Технолог объяснил, какой сыр нельзя покупать

Дешевый сыр на полке магазина, скорее всего, окажется сырным фальсификатом с растительными маслами. Об этом «Газете.Ru» рассказала пищевой технолог, директор по качеству ТнВ « Сыр Стародубский» Анна Дьячкова.

© unsplash

«Если на полке мы видим "сыр" за условные 300 рублей, это повод задуматься: перед нами либо акционный товар, — но такие большие скидки бывают редко, — либо вовсе не сыр, а его подобие, молокосодержащий продукт», — предупредила она.

По словам эксперта, только на сырье у производителей уходит 40–50 рублей на килограмм.

«Для производства 1 кг натурального сыра нужно примерно 10–11 л молока. Литр качественного молока у крупных проверенных производителей сегодня стоит примерно 40–50 рублей. И это только сырье», — рассказала директор по качеству.

Она добавила, что себестоимость продукта также складывается из расходов на закваску, ферменты, упаковку, оплату электроэнергии, воды, зарплаты сотрудникам, логистику и амортизацию оборудования.

Эксперт объяснила, что молокосодержащий продукт отличается наличием растительных масел в составе, чаще всего, кокосового или пальмового.

«По этой причине стоит такой продукт дешевле. Он не является вредным, но его свойства, в первую очередь вкусовые и питательные, отличаются от настоящего сыра. В молокосодержащем продукте меньше витаминов A, D, E, кальция и аминокислот», — отметила Дьячкова.

Она заключила, что для определения натуральности сыра поможет простой домашний тест.