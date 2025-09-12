Ароматная шарлотка – один из самых простых и любимых домашних десертов. Этот вариант с яблоками и персиками получается особенно нежным, с легкой сахарной корочкой.

Ингредиенты:

Яйца 4 шт. (С1)

Сахар 200 г

Мука 200 г

Щепотка соли

Разрыхлитель 1 ч. л.

Яблоки 4 шт.

Персик 1 шт.

Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Персики также нарежьте. В миске взбейте яйца до пышности, постепенно подсыпая сахар. Добавьте муку, разрыхлитель и щепотку ванилина, хорошо перемешайте тесто.

Как готовят жюльен в ресторанах

Всыпьте нарезанные фрукты и аккуратно перемешайте еще раз. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, выложите тесто и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут.

Готовую шарлотку подавайте теплой, особенно вкусно она сочетается с шариком ванильного мороженого. Подробнее о том, как приготовить шарлотку, рассказал в своем видео блогер @mr.kulinar.