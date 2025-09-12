Пять рецептов с яблоками от шеф-повара

Яблок сейчас просто завались в магазинах, на рынках и наших дачах — и это удобный способ добрать клетчатку и защитные вещества без лишних калорий. Среднее яблоко дает около 4–5 г пищевых волокон, главным образом пектина, который питает хорошие бактерии кишечника и помогает им вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты — они укрепляют слизистую, снижают воспаление и улучшают самочувствие кожи.

© unsplash

Плюс к этому — витамин C, калий и полифенолы (вроде кверцетина, больше всего его в кожуре): они работают как антиоксиданты, поддерживают сосуды и иммунитет, а растворимая клетчатка помогает мягко снижать «плохой» холестерин.

Еще один плюс — стабильнее сахар в крови и здоровье зубов. Клетчатка замедляет всасывание углеводов, поэтому яблоко как десерт после основного приема пищи дает более ровную гликемическую кривую, чем сладкая выпечка, а жевание хрустящей мякоти стимулирует слюноотделение и помогает «самоочищению» эмали между чистками.

Осень — идеальное время, чтобы дать яблокам главную роль: они одинаково хороши и в классической выпечке, и в сытных горячих блюдах, и в пикантных соусах. Шеф-повар Руслан Миронов поделился идеями рецептов на каждый день.

Теплый яблочный крамбл с овсяной крошкой и миндалем

Ингредиенты

Яблоки кислые — 700 г.

Сахар — 60 г.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Корица молотая — 1 ч. л.

Овсяные хлопья — 80 г.

Мука пшеничная — 80 г.

Миндальные лепестки — 40 г.

Сливочное масло холодное — 80 г.

Соль — щепотка.

Приготовление

Разогрейте духовку до 190°C. Яблоки нарежьте дольками, смешайте с сахаром, лимонным соком и корицей, выложите в форму. В миске перетрите муку с холодным маслом в крошку, добавьте овсянку, миндаль и щепотку соли, быстро перемешайте. Равномерно посыпьте яблоки крошкой и запекайте 30–35 минут до золотистого верха и мягких фруктов. Дайте постоять 10 минут и подайте с йогуртом или шариком мороженого.

Куриные бедрышки, запеченные с яблоками, луком и горчицей

Ингредиенты

Куриные бедрышки — 6 шт.

Яблоки твердые — 3 шт.

Лук красный — 2 шт.

Горчица дижонская — 1,5 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Соевый соус — 1,5 ст. л.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Розмарин — 2 веточки.

Перец черный — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Смешайте горчицу, мед, соевый соус и масло, добавьте перец и соль, натрите ребрышки маринадом и оставьте на 15–20 минут. Яблоки нарежьте дольками, лук — перьями, выложите в форму, сверху — курицу и розмарин. Запекайте при 200°C около 35–40 минут до румяной корочки и мягких яблок. Подавайте с соком из формы и зеленым салатом.

Салат из печеной свеклы, яблока и феты

Ингредиенты

Свекла — 3 шт.

Яблоко хрустящее — 2 шт.

Сыр фета — 120 г.

Орехи грецкие — 40 г.

Руккола — 70 г.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Уксус бальзамический — 1 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Горчица дижонская — 0,5 ч. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Свеклу заверните в фольгу и запеките при 190°C до мягкости, остудите и нарежьте кубиками. Яблоки нарежьте тонкими дольками, орехи слегка подсушите на сухой сковороде и покрошите. Смешайте масло, уксус, мед и горчицу, приправьте солью и перцем. Соедините свёклу, яблоки, рукколу и фету, полейте заправкой и присыпьте орехами.

Овсяные оладьи с тертым яблоком и корицей

Ингредиенты

Овсяные хлопья мелкие — 120 г.

Кефир — 250 мл.

Яблоко крупное — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1–2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица молотая — 0,5 ч. л.

Масло растительное — для жарки.

Соль — щепотка.

Приготовление

Залейте овсянку кефиром на 10–15 минут, чтобы хлопья набухли. Добавьте яйцо, сахар, соль, корицу и разрыхлитель, вмешайте тертые на крупной терке яблоки. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выкладывайте тесто ложкой, обжаривая оладьи по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте теплыми с йогуртом или медом.

Пряный яблочный чатни к сырам и птице

Ингредиенты

Яблоки — 600 г.

Лук репчатый — 1 шт.

Изюм — 80 г.

Имбирь свежий — 2 см.

Уксус яблочный — 120 мл.

Сахар коричневый — 100 г.

Корица молотая — 0,5 ч. л.

Зира молотая — 0,5 ч. л.

Острый перец — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте яблоки кубиками, лук — мелко, имбирь натрите. Сложите все в сотейник, добавьте изюм, уксус, сахар, специи и соль. Доведите до кипения, убавьте огонь и томите 30–40 минут, помешивая, пока смесь не станет густой и блестящей. Остудите и подавайте к сырам, жареной курице или запеченной индейке, в холодильнике чатни хранится до двух недель.