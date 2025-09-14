Вкусный ужин за полчаса: нежные тефтели в ароматной подливе

Когда из фарша хочется приготовить что-то особенное, на времени не так много, на помощь приходят тефтели. Это блюдо может стать фаворитом ваших ужинов, так как готовится буквально за полчаса, но получается очень нежным и ароматным.

Для фарша можете взять любое мясо, даже курицу. К фаршу добавьте измельченную в блендере луковицу, сваренный до полуготовности рис, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Для того, чтобы все ингредиенты «поженились» нужно добавить одно яйцо, после этого надо все тщательно перемешать.

Из фарша влажными руками сформируйте круглые тефтельки, обваляйте их в муке и обжарьте на сливочном масле до легкой корочки, добавляет канал «Рецепты от мамули«.

Пока тефтели жарятся, надо заняться соусом. Обжарьте лук с морковью и добавьте воду, смешанную с томатной пастой, солью и сахаром. Залейте этой смесью тефтели и тушите под крышкой около 20 минут на умеренном огне.

