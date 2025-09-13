Как приготовить жареный рис с курицей и цукини

Жареный рис с курицей и цукини можно приготовить всего за 15 минут. Это тот самый случай, когда из простых ингредиентов получается ресторанное блюдо.

© ГлагоL

Для этого блюда вам понадобятся: 2 ст. уже сваренного риса, 300 г нарезанного кубиками куриного филе, 1 нарезанный полукольцами цукини и два сырых яйца. Арахисовый соус готовится из 3 ст. л. арахисовой пасты, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 1 ст. л. сока лайма, 2 зубчиков чеснока и небольшой пластины имбиря. Все ингредиенты для соуса надо тщательно перемешать. На глубокой сковороде обжарьте курицу до румяной корочки и добавьте цукини. Через пару минут влейте яйца, сразу же рис и соус. Интенсивно перемешивайте в течение нескольких минут и выключите огонь. Ваш ужин готов, можете подавать к столу, отмечает канал «ProВкусно«. Как ранее писал «ГлагоL», кабачки идеально подходят для приготовления быстрых блюд и заготовок. К тому же они хорошо сочетаются с разными продуктами: от мяса и сыра до пряных трав и специй.