Домашние вареники с необычными начинками: рецепты

Катерина Саломе

Вареники принято готовить с картошкой, капустой или вишней. Но это блюдо позволяет проявить фантазию: в тесто можно завернуть самые разные продукты, и результат удивит даже гурманов. «Рамблер» собрал несколько оригинальных рецептов вареников с неожиданными начинками.

Домашние вареники с необычными начинками
© SMarina/iStock.com

1. Вареники с лососем и сливочным сыром

Ингредиенты:

  • мука — 400 г
  • яйцо — 1 шт.
  • вода — 150 мл
  • соль — 1 ч. л.
  • лосось слабосоленый — 200 г
  • сыр сливочный (например, крем-чиз) — 100 г
  • укроп свежий — 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто из муки, яйца, воды и соли, оставьте на 20–30 минут под полотенцем.
  2. Лосось мелко нарежьте, зелень измельчите и соедините с мягким сливочным сыром. Начинка должна получиться нежной и в меру соленой.
  3. В каждый кружочек теста положите чайную ложку начинки и тщательно защипните края.
  4. Варите в кипящей воде около пяти минут после всплытия.
  5. Подавайте с лимонным соком или сметанным соусом.

2. Вареники с тыквой и корицей

Ингредиенты:

  • мука — 400 г
  • вода — 150 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • соль — щепотка
  • тыква — 300 г
  • сахар — 2 ст. л.
  • корица — 0,5 ч. л.
  • масло сливочное — 30 г

Способ приготовления:

  1. Тыкву очистите, нарежьте кусочками и отварите или запеките до мягкости.
  2. Сделайте пюре, добавьте сахар, корицу и масло.
  3. Замесите тесто, раскатайте, вырежьте кружочки и наполните начинкой.
  4. Варите вареники шесть–семь минут.
  5. Подавайте со сметаной или медом.

Вкус детства: рецепт пирога с щавелем и клубникой

3. Вареники с печенью и яблоками

Ингредиенты:

  • мука — 400 г
  • вода — 150 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • куриная печень — 250 г
  • яблоко кислое — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • масло сливочное — 20 г

Способ приготовления:

  1. Печень обжарьте с луком до готовности.
  2. Яблоко очистите и натрите на крупной терке, слегка припустите на сливочном масле.
  3. Смешайте с печенью.
  4. Вареники варите около семи минут.
  5. Подавайте с луковой поджаркой.

4. Вареники с фасолью и чесноком

Ингредиенты:

  • мука — 400 г
  • вода — 150 мл
  • яйцо — 1 шт.
  • фасоль консервированная — 200 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • масло растительное — 1 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Фасоль разомните вилкой или измельчите блендером до состояния густого пюре.
  2. Чеснок мелко порубите и слегка обжарьте на масле.
  3. Смешайте с фасолью, добавьте соль и перец.
  4. Варите вареники до готовности.
  5. Подавайте с томатным соусом или свежей зеленью.

Такие вареники помогут разнообразить привычное меню. Начинки можно менять в зависимости от сезона: летом использовать ягоды и фрукты, осенью — тыкву и грибы, зимой — мясо и сытные овощи.

Ранее мы предлагали необычные варианты начинов для голубцов.