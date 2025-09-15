Домашние вареники с необычными начинками: рецепты
Вареники принято готовить с картошкой, капустой или вишней. Но это блюдо позволяет проявить фантазию: в тесто можно завернуть самые разные продукты, и результат удивит даже гурманов. «Рамблер» собрал несколько оригинальных рецептов вареников с неожиданными начинками.
1. Вареники с лососем и сливочным сыром
Ингредиенты:
- мука — 400 г
- яйцо — 1 шт.
- вода — 150 мл
- соль — 1 ч. л.
- лосось слабосоленый — 200 г
- сыр сливочный (например, крем-чиз) — 100 г
- укроп свежий — 1 пучок
Способ приготовления:
- Замесите тесто из муки, яйца, воды и соли, оставьте на 20–30 минут под полотенцем.
- Лосось мелко нарежьте, зелень измельчите и соедините с мягким сливочным сыром. Начинка должна получиться нежной и в меру соленой.
- В каждый кружочек теста положите чайную ложку начинки и тщательно защипните края.
- Варите в кипящей воде около пяти минут после всплытия.
- Подавайте с лимонным соком или сметанным соусом.
2. Вареники с тыквой и корицей
Ингредиенты:
- мука — 400 г
- вода — 150 мл
- яйцо — 1 шт.
- соль — щепотка
- тыква — 300 г
- сахар — 2 ст. л.
- корица — 0,5 ч. л.
- масло сливочное — 30 г
Способ приготовления:
- Тыкву очистите, нарежьте кусочками и отварите или запеките до мягкости.
- Сделайте пюре, добавьте сахар, корицу и масло.
- Замесите тесто, раскатайте, вырежьте кружочки и наполните начинкой.
- Варите вареники шесть–семь минут.
- Подавайте со сметаной или медом.
3. Вареники с печенью и яблоками
Ингредиенты:
- мука — 400 г
- вода — 150 мл
- яйцо — 1 шт.
- куриная печень — 250 г
- яблоко кислое — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- масло сливочное — 20 г
Способ приготовления:
- Печень обжарьте с луком до готовности.
- Яблоко очистите и натрите на крупной терке, слегка припустите на сливочном масле.
- Смешайте с печенью.
- Вареники варите около семи минут.
- Подавайте с луковой поджаркой.
4. Вареники с фасолью и чесноком
Ингредиенты:
- мука — 400 г
- вода — 150 мл
- яйцо — 1 шт.
- фасоль консервированная — 200 г
- чеснок — 2 зубчика
- масло растительное — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Фасоль разомните вилкой или измельчите блендером до состояния густого пюре.
- Чеснок мелко порубите и слегка обжарьте на масле.
- Смешайте с фасолью, добавьте соль и перец.
- Варите вареники до готовности.
- Подавайте с томатным соусом или свежей зеленью.
Такие вареники помогут разнообразить привычное меню. Начинки можно менять в зависимости от сезона: летом использовать ягоды и фрукты, осенью — тыкву и грибы, зимой — мясо и сытные овощи.
