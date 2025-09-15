Домашние вареники с необычными начинками

Вареники принято готовить с картошкой, капустой или вишней. Но это блюдо позволяет проявить фантазию: в тесто можно завернуть самые разные продукты, и результат удивит даже гурманов. «Рамблер» собрал несколько оригинальных рецептов вареников с неожиданными начинками.

© SMarina/iStock.com

1. Вареники с лососем и сливочным сыром

Ингредиенты:

мука — 400 г

яйцо — 1 шт.

вода — 150 мл

соль — 1 ч. л.

лосось слабосоленый — 200 г

сыр сливочный (например, крем-чиз) — 100 г

укроп свежий — 1 пучок

Способ приготовления:

Замесите тесто из муки, яйца, воды и соли, оставьте на 20–30 минут под полотенцем. Лосось мелко нарежьте, зелень измельчите и соедините с мягким сливочным сыром. Начинка должна получиться нежной и в меру соленой. В каждый кружочек теста положите чайную ложку начинки и тщательно защипните края. Варите в кипящей воде около пяти минут после всплытия. Подавайте с лимонным соком или сметанным соусом.

2. Вареники с тыквой и корицей

Ингредиенты:

мука — 400 г

вода — 150 мл

яйцо — 1 шт.

соль — щепотка

тыква — 300 г

сахар — 2 ст. л.

корица — 0,5 ч. л.

масло сливочное — 30 г

Способ приготовления:

Тыкву очистите, нарежьте кусочками и отварите или запеките до мягкости. Сделайте пюре, добавьте сахар, корицу и масло. Замесите тесто, раскатайте, вырежьте кружочки и наполните начинкой. Варите вареники шесть–семь минут. Подавайте со сметаной или медом.

Вкус детства: рецепт пирога с щавелем и клубникой

3. Вареники с печенью и яблоками

Ингредиенты:

мука — 400 г

вода — 150 мл

яйцо — 1 шт.

куриная печень — 250 г

яблоко кислое — 1 шт.

лук — 1 шт.

масло сливочное — 20 г

Способ приготовления:

Печень обжарьте с луком до готовности. Яблоко очистите и натрите на крупной терке, слегка припустите на сливочном масле. Смешайте с печенью. Вареники варите около семи минут. Подавайте с луковой поджаркой.

4. Вареники с фасолью и чесноком

Ингредиенты:

мука — 400 г

вода — 150 мл

яйцо — 1 шт.

фасоль консервированная — 200 г

чеснок — 2 зубчика

масло растительное — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Фасоль разомните вилкой или измельчите блендером до состояния густого пюре. Чеснок мелко порубите и слегка обжарьте на масле. Смешайте с фасолью, добавьте соль и перец. Варите вареники до готовности. Подавайте с томатным соусом или свежей зеленью.

Такие вареники помогут разнообразить привычное меню. Начинки можно менять в зависимости от сезона: летом использовать ягоды и фрукты, осенью — тыкву и грибы, зимой — мясо и сытные овощи.

Ранее мы предлагали необычные варианты начинов для голубцов.