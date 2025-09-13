Легкий рецепт блинов, с которым справится любой

Блины — блюдо, для которого не нужно ждать подходящего момента. Оно хорошо и на праздничный стол и на повседневный завтрак. Особенно приятно уплетать блины, когда на их приготовление уходят не часы, а результат восхищает.

© ГлагоL

Ингредиенты: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

3 яйца⁣⁣; ⁣⁣⠀

3 ст. л. сахарного песка⁣⁣; ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

1 ч. л. соли⁣⁣;

½ ч. л. ванилина⁣⁣;

200 мл молока;

300 г муки;

50 мл растительного рафинированного масла.⠀⁣⁣⠀

Яйца, сахар, соль и ванилин взбиваем до однородной массы, сюда же вливаем молоко. ⁣⁣Муку просеиваем и частями добавляем к остальному. Сюда же вливаем масло и кипяток. С последним стоит быть аккуратнее — нет конкретного количества воды, все зависит от густоты теста, которое вы хотите получить. Автор канала «Шеф-повар Григорий Мосин ll ШАШЛЫЧНЫЙ МОСИН» напомнил в свое блоге, что чем оно более жидкое, тем тоньше блинчики получатся.⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀После того, как тесто готово, дайте ему немного постоять и заново перемешайте. Перед жаркой насыпьте на сковороду соль и поставьте на сильный огонь, подождите пару минут и стряхните все бумажным полотенцем — так впитается все лишнее масло и блинчики будут отлично переворачиваться. Подавайте все с маслом или вареньем, все на ваш вкус.

