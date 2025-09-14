Рецепт вкусного пирога из сливы

Найти хорошую, спелую сливу — то еще испытание. Или твердая, или кислая, в общем, постоянное разочарование. Но даже если вам не повезло при покупке, все можно исправить на кухне.

© ГлагоL

Для приготовления пирога понадобятся:— 12-14 кислых слив;— 100 гр сливочного масла;— ¾ стакана сахара и 1 столовая ложка для украшения;— 2-3 яйца;— 1 стакан муки;— по 1 ч.л. разрыхлителя. Для начала необходимо взбить мягкое сливочное масло и добавлять к нему по одному яйцу, не прекращая взбивания. Туда же всыпаем муку с разрыхлителем, перекладываем на противень. Сливы разрезаем пополам и выкладываем на тесто, выпекаем при температуре 180 градусов примерно 50 минут. Для украшения автора блога «Сладкий Персик» рекомендует смешать корицу и сахар, получившимся порошком украшаем пирог. Ранее «ГлагоL» писал о том, как приготовить манники по забытому бабушкиному рецепту. Это то лакомство, которого к концу жарки может уже не остаться.