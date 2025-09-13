В Роспотребнадзоре напомнили, как собирать грибы и выбирать их в магазине

Чаще всего проблемы после употребления грибов возникают из-за недостатка информации. Люди путают съедобные и похожие на них ядовитые грибы, собирают их вблизи дорог, где они накапливают токсины, собирают после обработки пестицидами.

Важно не собирать незнакомые грибы, игнорировать то, что растет в населенных пунктах и вблизи трасс, и срезать грибы с целой ножкой. Хранение собранного в плетеной корзине поможет сохранить свежесть. Дома урожай стоит перебрать и выбросить червивые, перезревшие, без ножек, дряблые и несъедобные грибы. К готовке лучше приступать в день сбора.

Собрать грибы правильно — полдела, важно еще и правильно их приготовить. В грибах много хитина, который не переваривается и затрудняет доступ пищеварительным сокам к тому, что можно переварить. Грибы рекомендуется есть только полностью здоровым людям; те, у кого иммунитет ослаблен, или дети могут столкнуться с проблемами.

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области советует при готовке, отваривать грибы в течение 10 минут, далее сливать отвар, промывать грибы и готовить их как планировалось. Такой способ поможет снизить содержание токсичных элементов.

Для тех, кто отправляется за грибами в магазин, тоже есть несколько советов. Сушеные, соленые, маринованные, консервированные грибы, сделанные дома, у случайных продавцов лучше не брать. На рынках и ярмарках приготовленные не на производстве грибы должны проходить экспертизу перед продажей. В магазинах важно обращать внимание на целостность упаковки и наличие информации о товаре.

В случае отравления важно сразу вызвать скорую помощь и, пока она едет, спровоцировать рвоту и промыть желудок раствором одной чайной ложки соли на литр воды, а также принять активированный уголь — 1 таблетку на 10 кг массы тела.