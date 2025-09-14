Секретный рецепт супа с фрикадельками

Суп — одно из самых базовых блюд на столе любой семьи. Разнообразие их видов поражает, но иногда хочется чего простого, привычного, но очень вкусно. В этом случае стоит вспомнить про традиционный рецепт супа с фрикадельками.

Ингредиенты:— 250 гр фарша;— 2 картофелины;— 1 крупная морковь;— 1 головка репчатого лука;— 1.5-2 литра воды;— горстка тонкой вермишели;— растительное масло;— специи и зелень по вкусу.

Для начала нарезаем лук мелкими кубиками, морковь натираем на крупной терке. Лук обжариваем на разогретой сковороде, туда же добавляем морковь, затем несколько минут тушим.

Секрет рецепта — добавить вермишель, предварительно обжаренную на сухой сковороде до золотистого цвета. Благодаря этому способу лапша сохранит свою текстуру.

Затем делаем фрикадельки из фарша, добавляя в него лук и специи по вкусу. Воду доводим до кипения и бросаем туда картофель, примерно на этапе полуготовности перекладываем в кастрюлю мясо.

В последнюю очередь засыпаем специи и вермишель. Варим суп примерно 5-7 минут на среднем огне с закрытой крышкой. Наталья Копина в своем блоге предлагает уже в тарелке украсить блюдо свежей зеленью.

Ранее «ГлагоL» писал о том, насколько важен суп в рационе. Одной из его полезных свойств — помощь в контроле веса.