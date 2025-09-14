Что нужно сделать, чтобы рис не слипался

Рис был на наших столах всегда, но во времена бешеной популярности азиатской кухни потребность в нем будто выросла. Но вот проблема: у многих хозяек вместо рассыпчатой крупы скорее получается каша.

Индийские повара считают, что для сохранения текстуры необходимо варить рис строго в пропорциях 1:1 с водой. Перед тем, как начинать варку? крупы следует хорошо промыть несколько раз, чтобы устранить весь лишний крахмал.

После этого его стоит замочить в холодной воде на час, варить в кастрюле с высокими бортами и после закипания продолжать приготовление на среднем огнем с закрытой крышкой.

По словам автора блога «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой», главное — это не перемешивать рис во время варки. Так вы нарушите его структуру, что приведет к превращению в кашу.

