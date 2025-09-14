Electrek: Tesla прекратила выпуск самой дешевой версии Cybertruck

фото: pixabay.com

© Газета.Ru

Процесс приготовления самогона содержит в себе кучу тонкостей, без знания которых тяжело добиться хорошего результата. Одна из таких — углевание напитка, полученного из сахара.

Это необходимо для того, чтобы убрать лишние запахи и вредные для человека сивушные масла. Также очистка углем помогает вернуть прозрачность, если самогон помутнел.

Для углевания понадобится кокосовый уголь. Лучше использовать его, так как он пылит меньше, чем березовый и работает быстрее. Ни в коем случае не берите обычный уголь в аптеке — его поры закупорены костной пылью.

Автор канала «Самовар Кристьяныча» напоминает, что фильтровать самогон дольше 6 часов нельзя — уголь начнет отдавать вредные вещества обратно. Также нельзя углевать спирт 96.6%, предварительно разбавьте его примерно до 40-50%, иначе процесс пойдет обратно — алкоголь начнет фильтровать сам уголь.

Ранее «ГлагоL» писал о том, почему спиртное не стоит закусывать грибами. Негативные эффекты от этого смешения могут быть очень сильными и держаться несколько дней даже при маленьких дозировках.