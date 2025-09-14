Рецепт рыбных котлет: понравится даже тем, кто не переносит рыбу

Рыбные котлеты еще со школьных времен у многих вызывают отвращение — это точно не лучшее из возможных. Но рыбу на самом деле можно готовить не только, чтобы восполнить запасы йода и омеги в организме, но и чтобы насладиться ее вкусом.

Для этого рецепта понадобятся:

— 1 кг фарша из хека (можно приготовить самим из филе);— 0.5 стакана овсяных хлопьев;— 1 яйцо;— 1 шт лука;— 80 гр сливочного масла;— мука для панировки;— 50 мл сливок 10% (по желанию);— специи по вкусу.

Для начала измельчаем лук и яйцо в блендере, туда же добавляем соль и перец. Добавляем смесь к фаршу и туда же бросаем мягкое сливочное масло. Затем перемалываем овсяные хлопья до средней размера хлопьев, не создавая муку, также отправляем их к фаршу.

Отставляем рыбную массу на полчаса, позже добавляем туда специи по вкусу и начинаем обжаривать. Делаем это на растительном масле, предварительно обваляв котлетки в муке с двух сторон. Автор канала «Рецепты от мамули» также предлагает при желании можно их слегка потушить, залив на сковородку немного горячей воды и накрыть крышкой.

