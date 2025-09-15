Легкий рецепт пирога с рыбой

Рыбный пирог — это история про вкус и пользу в одном блюде. При этом, готовить его совсем несложно, а наслаждаться можно еще несколько дней.

© ГлагоL

Ингредиенты:

— 500 гр красной рыбы, например, горбуши;— 450 гр слоеного теста;— 40 гр свежего шпината;— 100 гр сливочного творожного сыра;— 1 желток;— 1 чайная ложка кунжута;специи по вкусу.

Для начала очищаем предварительно размороженную рыбу от костей. Затем смешиваем измельченный шпинат с творожным сыром. Раскатываем тесто, выкладываем на него рыбу и сверху добавляем сырную массу.

Смазываем все желтком и посыпаем кунжутом. Выпекаем в духовке 45-50 минут в духовке при 180 градусах, как пишет автор блога «Сладкий Персик».

