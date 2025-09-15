Выведены новые сорта кукурузы с повышенной урожайностью

Новые сорта кукурузы с повышенной урожайностью вывели ученые в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии нашли три фактора урожайности белой пищевой кукурузы. Их выявили специалисты госуниверситета и Всероссийского института генетических ресурсов. Что это значит для импортозамещения, выяснил корреспондент «МИР 24 Михаил Сенич.
Ученые исследовали более 100 сортов злаковых растений со всего мира. Выявленные гены отвечают за увеличение числа початков, зерен и объем питательных веществ. Более 20 лет селекционеры во всем мире искали способ, как обеспечить их одновременную работу. Прорыв дали математика и инженерный подход.
«Тут очень много параметров, от 10 и более. Это и длина початка, и высота прикрепления початка, количество початков, количество зерен в рядке. То есть этих признаков очень много. И в сумме, если они являются доминирующим признаком, то, конечно, с повышением этих признаков и повышается сама урожайность.
Модифицировали больше 30 сортов кукурузы из разных регионов России. Урожайность подтвердили в поле. По самым скромным подсчетам, она на 10-15% выше, чем у других отечественных сортов. Внедрение разработки позволит отказаться от импорта пищевой и кормовой кукурузы уже до 2030 года.
«Сейчас у нас самое перспективное и актуальное в импортозамещении это получение кукурузы с особыми ценными формами крахмала, как амилопектиновый крахмал и амилоза. Мы создали линии и гибриды кукурузы, которые имеют стопроцентный амилопектиновый крахмал. Сейчас ведем работы по поиску амилозного крахмала.
По прогнозам ученых, на обеспечение инновационным зерном отечественных сельхозпроизводителей уйдет около двух-трех лет. Еще столько же на то, чтобы снять зависимость от импорта ценных видов крахмала.