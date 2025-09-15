Как сделать грушевый сок на зиму

Переработка фруктов в соки — отличный способ порадовать себя летними вкусами в любое время года. Если позволяет время, попробуйте сделать его дома — это вкусно и не отнимает много времени.

© ГлагоL

Ингредиенты:— свежие сочные груши;— сахар по вкусу.

Для начала нужно отобрать груши без повреждений и темных пятен, порезать их небольшими кубиками. Семечки можно не убирать, они выйдут в виде жмыха. Затем нужно пропустить фрукты через соковыжималку, получившуюся пену снять и все перелить в чистую емкость.

Затем прокипятите сок в районе пяти минут, добавьте сахар по вкусу. Пока ждете закипания, займитесь стерилизацией банок — сделать быстрее всего это можно над паром. Сок заливаем до самого горлышка, переворачиваем банки и ставим их вверх дном на полотенце до полного остывания, укутываем теплым пледом. Затем автор канала «Кухня и Вкусно» советует отправить заготовки в холодильник.

