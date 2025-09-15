Нужно ли замачивать орехи

Сегодня в интернете есть много советов о том, как обрабатывать орехи перед употреблением. Научно доказанных объяснений нет, поэтому опираться пока что стоит только на опыт других. Основной причиной, по которой орехи стоит замачивать, стала возможность снизить уровень антинутриентов. Среди них, например, фитаты. Это вещества, которые образуют нерастворимые соединения с другими полезными составляющими орехов — железом, цинком и магнием. Такое сочетание с фитатами делает невозможным усвоением компонентов, которые так нам нужны.

Также Наталья Калнина в своем блоге отмечает, что замачивание в горячей воде искусственно запускает процесс прорастания, в ходе которого активируются ферменты, расщепляющие белки и жиры. Такая форма делает их более простыми для усвоения. Ранее «ГлагоL» писал о невероятной пользе сельдерея и истории его вхождения в наш рацион. Например, в древние время этот овощ считался практически священным, поэтому из него плели венки, которыми награждали выдающихся спортсменов.