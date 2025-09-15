Эксперт объяснил, как правильно хранить суши и роллы

Суши и роллы из-за сырой рыбы, риса и скоропортящихся ингредиентов быстро портятся при неправильном хранении и могут вызвать пищевое отравление. Об этом рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

© Вечерняя Москва

Блюда лучше употреблять сразу после приготовления, в ресторанах или дома, а к продуктам на витрине кафе следует относиться с осторожностью, учитывая возможную потерю свежести и вкуса.

«Чтобы проверить свежесть продукта, ориентируйтесь на его внешний вид, запах и текстуру. Среди признаков несвежих роллов — рис сухой и жесткий, у рыбы отсутствуют естественный блеск и упругость, а цвет выглядит блекло, водоросли нори теряют форму и напоминают размоченную массу. Более того, от таких роллов может исходить неприятный кислый запах», — рассказала эксперт.

При комнатной температуре суши и роллы безопасны только 2–3 часа, в холодильнике — от 12 часов до двух суток, особенно для блюд с сырой рыбой, икрой и майонезными соусами. Заморозка увеличивает срок хранения, но после разморозки рис становится жестким, а начинка теряет структуру и вкус.

Для хранения в холодильнике необходимо использовать герметичные контейнеры или пищевую пленку, избегая полной герметичности. Соевый соус, имбирь и васаби следует хранить отдельно, чтобы не смешивать вкусы, сообщает Life.ru.

Плюсовая температура — серьезный вызов для сохранности свежести рыбы, особенно такой нежной, как лосось. Для стейков небольшие отклонения не так критичны, а для суши, роллов и сашими качество рыбы — вопрос не только вкуса, но и безопасности, рассказала главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева.