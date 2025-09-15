Как правильно хранить суши и роллы

Суши и роллы, содержащие сырую рыбу, рис и другие скоропортящиеся ингредиенты, быстро портятся при неправильном хранении и могут вызвать серьезное пищевое отравление, предупреждает Ольга Анищенкова, руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье».

Эксперт отмечает, что эти блюда лучше всего употреблять сразу после приготовления – в ресторане или дома. Продукты на витрине кафе следует проверять на свежесть с особой тщательностью, так как они могут потерять свои вкусовые качества.

Для оценки свежести роллов важно обратить внимание на их внешний вид, запах и текстуру. Признаки несвежести включают сухой и жесткий рис, отсутствие блеска и упругости у рыбы, блеклый цвет, потерю формы водорослями нори и неприятный кислый запах.

Также Анищенкова отметила, что суши и роллы при комнатной температуре можно хранить не более 2–3 часов, а в холодильнике – от 12 часов до двух суток, в зависимости от состава. Продукты с сырой рыбой, икрой тобико, сливочным сыром или майонезными соусами особенно быстро портятся.

Хотя заморозка теоретически может продлить срок хранения суши и роллов до нескольких месяцев, на практике этот метод не рекомендуется, добавила специалист. После разморозки рис становится сухим и рассыпчатым, а начинка теряет свою структуру и вкус. Для хранения в холодильнике рекомендуется использовать герметичные пластиковые контейнеры, напомнила Анищенкова.

Она добавила, что пищевая пленка или фольга также могут подойти для хранения, но они не обеспечивают полной герметичности, что может сократить срок хранения. Соевый соус, имбирь и васаби лучше хранить отдельно от роллов, чтобы избежать смешения вкусов и запахов, передает рекомендации эксперта Life.ru.

Стоит отметить, что в России нередки случаи отравления суши и роллами, что связано с нарушением санитарных норм хранения и приготовления продукта. Специалисты предупреждают, что некачественные суши и роллы могут привести к заражению различными инфекциями, среди которых кишечные инфекции, гнойничковые заболевания кожи, вызванные стафилококками, гепатит A, инфекционное воспаление печени.