Рецепт борща в банке

Иногда готовить совсем не хочется, но и портить питание тоже не особо полезно. В этом случае можно попробовать заготовки из магазинов — например, борщ в банке.

© ГлагоL

Преимуществ такого продукта много: срок хранения до трех лет, скорость приготовления и никаких консервантов в составе, кроме уксуса. Для обеда вам просто нужно переложить все в кастрюлю, залить водой и после кипения варить около пяти минут.

Конечно, с хорошим домашним супом его вряд ли можно сравнить — это больше заготовка, чем что-то полноценное. Автор канала «Гастрономическая Шизофрения» утверждает, что над блюдом еще нужно поколдовать, как минимум, добавить в него мясо.

