Рецепт хрустящих огурчиков с прозрачным рассолом

Соленые огурцы станут отличным дополнением для любого стола. Но приготовить их хрустящими и ароматными не так просто.

Для посола стоит выбирать только небольшие плоды, которые еще не успели перерости. Консервацию стоит начинать с помывки овощей, затем на несколько часов отправить огурцы в холодную воду. Это поможет сохранить хруст на долгие месяцы после засолки.

Автор канала «Огородные шпаргалки» уточняет, что для прозрачного рассола важнее всего соблюдать пропорции сахара и соли. Также обязательно добавляем 9% уксус, а вот с чесноком стоит быть аккуратнее — он размягчает огурцы. На банку объемом 2 литра хватит 2-3 зубчика.

