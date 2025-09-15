Все, что нужно знать о правильном хранении яиц

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов нашего рациона. Часто их покупают с запасом на несколько дней, однако не все хранят яйца правильно, с соблюдением необходимых условий. Какой срок годности у этого продукта, какая температура хранения оптимальна и как избежать быстрой порчи сырых и вареных куриных яиц — в материале «Газеты.Ru».

Срок хранения куриных яиц

Срок годности яиц зависит от температуры и условий хранения. Согласно ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия», при температуре от 0°С до +20°С и относительной влажности воздуха 85–88%:

столовые яйца хранятся не более 25 суток;

диетические яйца — не более 7 суток;

мытые яйца — не более 12 суток.

Таким образом, предельный срок хранения свежих яиц в холодильнике или прохладном месте не должен превышать 25 дней.

Если яйца хранятся при температуре выше +20°С, то риск их порчи возрастает. Протухнуть они могут буквально за сутки. Это касается как сырых куриных яиц, так и вареных.

Как правильно хранить куриные яйца

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен, важно соблюдать правила хранения куриных яиц, чтобы продукт был годен к употреблению.

Несмотря на то, что по ГОСТу температура хранения яиц варьируется от 0°С до +20°С, держать их лучше не в прохладном месте, например, на балконе, а в холодильнике.

«Идеальное место хранения для яиц — конечно же, холодильник. При комнатной температуре процессы порчи и рост бактерий ускоряются в разы. Помните: сальмонелла активно размножается в тепле, поэтому хранение вне холодильника всегда рискованно», — Зарема Тен, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области.

По словам специалиста, чтобы срок годности оставался максимальным, яйца лучше оставить в заводской упаковке или в закрытом контейнере.

Упаковка защищает куриные яйца от:

потери влаги через поры в скорлупе: без упаковки они усыхают быстрее;

поглощения посторонних запахов, ведь яйца впитывают ароматы соседних продуктов;

распространения бактерий, например, сальмонеллы, на другие продукты питания в холодильнике.

«Не советую мыть яйца перед хранением. Скорлупа имеет природную защитную кутикулу , которая предохраняет от проникновения бактерий внутрь продукта. Мытье разрушает этот барьер. Мойте яйца непосредственно перед приготовлением», — порекомендовала Зарема Тен.

Важно проверять целостность скорлупы. Если яйцо треснуло, срок его годности значительно снижается.

Врач также рекомендует соблюдать следующие правила.

Сырые белки и желтки, извлеченные из скорлупы, необходимо использовать в течение 2–4 дней.

Сваренные вкрутую яйца в неповрежденной скорлупе хранятся в холодильнике до 7 дней.

Очищенные от скорлупы вареные яйца хранятся в закрытом контейнере не более 3–4 дней.

Яйца с поврежденной скорлупой, треснувшие при варке, нужно использовать в течение 2 дней.

Важно!

Любые блюда, содержащие яйца и майонез — например, яичный салат или оливье — зона повышенного риска. Их можно хранить в холодильнике не более 12–24 часов. Подавайте такие салаты холодными и не оставляйте их надолго на столе.

Где следует хранить яйца в холодильнике

Сегодня все холодильники оборудованы удобными лотками для хранения яиц. Однако, по словам Заремы Тен, это не лучшее место для долгой жизни продукта.

«Не храните яйца на дверце, несмотря на специальный лоток. Дверца — самое теплое место, где температура постоянно колеблется из-за открывания. Лучшее место — на средней полке, ближе к задней стенке», — пояснила специалист.

Выкладывая яйца в холодильник, размещайте их острым концом вниз. Так желток останется в центре и не будет соприкасаться с воздушной камерой у тупого конца, что немного продлит свежесть.

Также терапевт не советует хранить яйца рядом с сильно пахнущими продуктами — рыбой, копченостями, специями, а также с сырым мясом во избежание перекрестного загрязнения.

Многих интересует, можно ли замораживать яйца?

Биохимик, нутрициолог Анна Дивинская рассказала «Газете.Ru», что цельные яйца в скорлупе замораживать нельзя: при резком перепаде температуры скорлупа треснет.

«Для заморозки взбейте яйца и поместите в герметичные контейнеры. Сырые белки можно замораживать отдельно. Срок хранения замороженных яиц — до одного года при температуре минус 18 градусов», — Анна Дивинская, биохимик, нутрициолог.

Как понять, что яйцо испортилось

Куриные яйца — скоропортящийся и коварный продукт. Зачастую хозяйки узнают о том, что яйцо несвежее, только после того, как разбили его и дурно пахнущее содержимое уже попало в перемолотый фарш или смесь для теста. Употребление в пищу испорченных яиц может грозить пищевым отравлением или заражением сальмонеллезом.

По словам Анны Дивинской, несвежее яйцо можно определить несколькими способами.

Опустите яйцо в воду: свежее утонет, испорченное всплывет из-за увеличения воздушной камеры.

При разбивании тухлое яйцо издает характерный сероводородный запах, белок у него мутный или зеленоватый, а желток — плоский и растекающийся.

Встряхните яйцо возле уха. Если слышны булькающие звуки, продукт испорчен. У свежего яйца содержимое плотно прилегает к скорлупе.

Обращайте внимание на внешний вид скорлупы: трещины, темные пятна, слизистый налет — признаки порчи.

«Чтобы подстраховать себя от неприятных сюрпризов во время приготовления пищи, ведите учет сроков годности яиц, подписывая дату покупки на упаковке, если она не написана или плохо читается. Используйте принцип — сначала в дело идут более старые яйца, которые лежат в вашем холодильнике, затем более свежие. Регулярно проверяйте температуру холодильника термометром: отклонения от нормы значительно сокращают срок хранения продуктов», — порекомендовала Анна Дивинская.

Нутрициолог советует: при малейших сомнениях в свежести продукта лучше его утилизировать.