Любимая шарлотка по бабушкиному рецепту

Этот пирог можно по праву назвать одним из самых известных. Он легко готовится и не надоедает в любое время года. Особенно он хорош в сезон яблок, когда девать их уже просто некуда. Вам понадобятся:— 5-8 яблок;— ¾ стакана сахара;— 1 стакан муки;— 3 средних яйца. Нарезаем яблоки дольками, яйца взбиваем вместе с сахаром. После этого смешиваем все с фруктами и перекладываем на противень. Автор канала «Сладкий Персик» советует выпекать пирог при температуре 180 градусов примерно 45-50 минут, главное — не открывать духовку.

