Рецепт печени, от которого в восторге будут даже ее ненавистники

Печень по праву нужно назвать одним из самых спорных продуктов. На самом же деле, она невероятно полезна для организма за счет большого содержания железа и других веществ. Попробуйте этот рецепт и откройте для себя печень с новой стороны.

Ингредиенты:— 500 гр куриной печени;— 1 крупная луковица;— 1 ст. л. томатной пасты;— ½ ч.л. соли;— растительное масло для жарки;— специи по вкусу.

Режем печень на небольшие кусочки и заливаем полутора литрами холодной воды с добавлением сахара и соли по одной чайной ложке, оставляем на 15-20 минут. Затем нарезаем лук и обжариваем его пару минут, перекладываем на сковороду печень.

Ближе к концу выкладываем к мясу томатную пасту, посыпаем все специями. Если луковая подливка слишком густая, Наталья Калнина советует добавить немного горячей воды и потушить смесь еще пару минут.